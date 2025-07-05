ФОТО. Тони Кроос впечатляет своим увлечением после завершения карьеры

Экс-футболист «Реала» и сборной Германии Тони Кроос умилил соцсети после последней публикации в Instagram.

Тони поделился фото и видео тренировок центра «Toni Kroos Academy Madrid».

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«Toni Kroos Academy Madrid» – это футбольная академия, основанная немецким полузащитником, которая действует в Мадриде. Она направлена на развитие юных талантов в футболе, сочетая профессиональный подход к тренировкам с ценностями, которые пропагандирует сам Кроос: дисциплина, командная игра, интеллект на поле и любовь к игре.

В комментарии под этим постом пришел Винисиус, который поделился эмоджи аплодисментов.