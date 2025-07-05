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  4. Индзаги вылетел. Бразильский Флуминенсе вышел в полуфинал клубного ЧМ
Клубный чемпионат мира
Флуминенсе
04.07.2025 22:00 – FT 2 : 1
Аль-Хиляль
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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 00:10 | Обновлено 05 июля 2025, 01:17
771
3

Индзаги вылетел. Бразильский Флуминенсе вышел в полуфинал клубного ЧМ

Саудовский Аль-Хиляль дал бой, но покидает турнир

05 июля 2025, 00:10 | Обновлено 05 июля 2025, 01:17
771
3
Индзаги вылетел. Бразильский Флуминенсе вышел в полуфинал клубного ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

4 июля в 22:00 состоялся матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль» встретились на арене Citrus Bowl в Орландо.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Бразильская команда открыла счет, забив гол в раздевалку. Мартинелли на 40-й минуте вывел Флуминенсе вперед (1:0).

Саудовскому клубу под руководством Симоне Индзаги удалось уравнять ситуацию в матче. После перерыва отличился Маркос Леонардо (1:1).

Вскоре Флуминенсе снова вышел вперед, и этот момент стал ключевым. На 70-й минуте победный гол забил Эркулес (2:1).

Бразильский Флуминенсе выиграл матч и в полуфинале сыграет против лучшего в паре Палмейрас – Челси (эта игра пройдет 5 июля в 04:00).

🏆 Клубный чемпионат мира 2025

1/4 финала, 4 июля. Орландо

Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 2:1

Голы: Мартинелли, 40, Эркулес, 70 – Маркос Леонардо, 51

Флуминенсе: Фабио, Игнасио, Тиаго Силва, Фрейтес, Самуэл Шавьер (Гуга, 83), Мартинелли (Эркулес, 46), Берналь (Тиаго Сантос, 88), Нонато (Лима, 68), Фуэнтес, Ариас, Кано (Эвералдо, 68).

Аль-Хиляль: Боно, Кулибали, Невеш, Лоди, Канселу (Аль-Ями, 90+3), Милинкович-Савич, Канно (Хамдалла, 75), Аль-Доссари (Кайо Сезар, 83), Аль-Харби (Аль-Булеахи, 83), Малком (Аль-Джувейр, 90+3), Маркос Леонардо.

Предупреждения: Фрейтес, 36, Мартинелли, 43, Тиаго Силва, 64 – Милинкович-Савич, 10, Лоди, 21, Индзаги, 90, Невеш, 90, Кулибали, 90+7.

Сетка плей-офф

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Эркулес (Флуминенсе).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Леонардо (Аль-Хиляль).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Мартинелли (Флуминенсе).
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Флуминенсе Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу видео голов и обзор Маркос Леонардо Эркулес Перейра Симоне Индзаги
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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GloryUkraine
Хороший матч. Саудіти зібрали непогану команду. 
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