В пятницу, 4 июля, состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира между «Флуминенсе» и «Аль-Хилялем».

Встречу примет «Цитрус Боул» в Орландо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Флуминенсе – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.