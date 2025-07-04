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Клубный чемпионат мира
Флуминенсе
04.07.2025 22:00 - : -
Аль-Хиляль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 10:06 |
27
0

Флуминенсе – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025

04 июля 2025, 10:06 |
27
0
Флуминенсе – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В пятницу, 4 июля, состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира между «Флуминенсе» и «Аль-Хилялем».

Встречу примет «Цитрус Боул» в Орландо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Флуминенсе – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Флуминенсе – Аль-Хиляль
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Флуминенсе клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн Аль-Хиляль
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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