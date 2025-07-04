04.07.2025 22:00 - : -
Клубный чемпионат мира04 июля 2025, 10:06 |
27
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Флуминенсе – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025
04 июля 2025, 10:06 |
27
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В пятницу, 4 июля, состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира между «Флуминенсе» и «Аль-Хилялем».
Встречу примет «Цитрус Боул» в Орландо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Флуминенсе – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Флуминенсе – Аль-ХиляльСмотреть трансляцию
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