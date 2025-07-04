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Клубный чемпионат мира
Флуминенсе
04.07.2025 22:00 - : -
Аль-Хиляль
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Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 07:35 |
182
0

Флуминенсе – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок 1/4 финала состоится 4 июля и начнется в 22:00 по Киеву

04 июля 2025, 07:35 |
182
0
Флуминенсе – Аль-Хиляль. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
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4 июля, в четвертьфинале клубного чемпионата мира между собой сыграют Флуминенсе – Аль-Хиляль. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Флуминенсе

Для бразильского клуба турнир складывается хорошо, ведь даже выход в четвертьфинал уже немалое достижение. На групповой стадии Флуминенсе начал с битвы против Боруссии Дортмунд, расписав нулевую ничью, хотя смотрелись явно лучше соперника. Во второй встрече была волевая и заслуженная победа против Ульсан – 4:2, а в последнем матче сыграли 0:0 с Мамелоди Сандауз, такие результаты позволили стать вторыми в квартете.

Отличный матч Флуминенсе провел в 1/8 финала против Интера, где считался андердогом, бразильский клуб открыл счет уже на 3-й минуте. В дальнейшем подопечные Ренато Гаушо успешно защищались, отвечая опасными выпадами, точку в матче удалось поставить на 90+3 минуте, когда Эркулес сделал счет 2:0. У бразильского клуба можно выделить надежную оборону, три матча из четырех сыграли на ноль.

Аль-Хиляль

Перед этим турниром, было непонятно, чего можно ждать от Аль-Хиляля, который только возглавил Симоне Индзаги. Команда начала турнир с тяжелой, но заслуженной ничьи против Реала – 1:1, когда Буну взял пенальти в компенсированное время. Во втором туре была тяжелая битва против Зальцбурга, с которым сыграли 0:0. Клуб из Саудовской Аравии обязан был побеждать в последнем туре против Пачуки, им это удалось, победа со счетом 2:0, что позволила пробиться в плей-офф со второго места.

В 1/8 финала пришлось сыграть против европейского монстра Манчестер Сити, который всех сметал на своем пути. Первый тайм Аль-Хиляль проиграл по делу 0:1, но на старте второй половины забил дважды, соперник быстро сравнял, основное время завершилось 2:2. «Лидерам» удалось вырвать победу в овертайме у английского со счетом 4:3.

Прогноз

Оба клуба сенсационно пробились в четвертьфинал этого турнира, фаворита в этой паре не выделяют.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Флуминенсе – 3,04, ничья – 3,26, победа Аль-Хиляля – 2,56. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Ранее соперники между собой никогда на играли. Жду напряженного матча двух разных по стилю команд. В такой битве важно навязать именно свой футбол, тогда можно будет бороться за преимущество.

Предположу, что первым номером сыграет Аль-Хиляль, я отдаю предпочтение именно клубу из Саудовской Аравии, хотя тот факт, что Индзаги недавно возглавил команду, может стать преимуществом для соперника. Поставлю на победу «лидеров» с нулевой форой за 1,77.

Прогноз Sport.ua
Флуминенсе
4 июля 2025 -
22:00
Аль-Хиляль
Фора ФК Аль-Хиляль (0) 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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