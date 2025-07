4 июля в 22:00 прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль» играли на арене Citrus Bowl в Орландо.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Бразильская команда забила гол в раздевалку. Мартинелли вывел Флуминенсе вперед (1:0).

Саудовскому клубу удалось уравнять ситуацию в матче. Отличился Маркос Леонардо (1:1)

Вскоре Флуминенсе снова вышел вперед. На 70-й минуте отличился Эркулес (2:1).

Флеминенсе в полуфинале сыграет против лучшего в паре Палмейрас – Челси.

🏆 Клубный чемпионат мира 2025

1/4 финала, 4 июля. Орландо

Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 2:1

Голы: Мартинелли, 40, Эркулес, 70 – Маркос Леонардо, 51

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Мартинелли, 40 мин

40' MARTINELLIIIIIIIIIIIII 🇭🇺@FluminenseFC leads 1-0 thanks to a wonder goal from the Brazilian. 🚀 pic.twitter.com/Z23SR61KQY — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

ГОЛ! 1:1. Маркос Леонардо, 51 мин

51' Marcos Leonardo strikes again! 💥



Al-Hilal levels it early in the second half. This one’s far from over! 😤 pic.twitter.com/ecVMCxAFlH — DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2025

ГОЛ! 2:1. Эркулес, 70 мин