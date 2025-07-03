Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»

Легендарный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал лучшего защитника в истории футбола. Сэр Алекс выделил легенду сборной Англии Бобби Мура – чемпиона мира 1966 года.

«Бобби Мур – лучший защитник, которого я когда-либо видел. Лучший на своей позиции», – сказал сэр Алекс.

Бобби Мур большую часть своей карьеры провел в «Вест Хэме», играл также за «Фулхэм», в Дании и США.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.