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  4. Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
Англия
03 июля 2025, 05:14 |
815
0

Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»

Тренер похвалил Бобби Мура

03 июля 2025, 05:14 |
815
0
Алекс ФЕРГЮСОН: «Он лучший на своей позиции за всю историю футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Фергюсон

Легендарный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал лучшего защитника в истории футбола. Сэр Алекс выделил легенду сборной Англии Бобби Мура – чемпиона мира 1966 года.

«Бобби Мур – лучший защитник, которого я когда-либо видел. Лучший на своей позиции», – сказал сэр Алекс.

Бобби Мур большую часть своей карьеры провел в «Вест Хэме», играл также за «Фулхэм», в Дании и США.

Ранее культовый тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон выделил лучшего голкипера, с которым ему довелось работать.

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Алекс Фергюсон
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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