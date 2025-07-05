Первая ракетка Украины Элина Свитолина после поражения Элизе Мертенс в матче 1/16 финала Уимблдона-2025 встретилась с игроком сборной Украины и лондонского Арсенала Александром Зинченко, а также его женой Владой Седан.

Совместную фотографию в своем Instagram опубликовал Александр:

«Для нас всегда самая лучшая 💙💛 », – поддержал Элину Зинченко.

Свитолина на травяном мейджоре в Лондоне успела пройти Анну Бондар и Александру Саснович. Мертенс, которая в четвертый раз из девяти очных противостояний сумела обыграть Элину, в четвертом круге британского слэма поборется против Арины Соболенко.

ФОТО. Свитолина после вылета с Уимблдона встретилась с Зинченко и его женой