ФОТО. Впечатляющие поступки Фодена. Он помогает другу детства

Звезда «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден поддерживает своего друга и бывшего соперника по рыбалке Ниала Брауна, который пробивается в профессиональный бокс.

Они выросли вместе в Стокпорте, объединённые любовью к рыбалке и спорту.

Фоден, которого подписали в академию «Сити» ещё в четырёхлетнем возрасте, сейчас зарабатывает около £225 тыс. в неделю, но остался простым парнем и финансово поддерживает Брауна. Благодаря этой помощи боксер переходит с местных шоу на большой вечер в «Manchester Arena» 5 июля.

«Мы дружим с детства. Фил всегда видел, как я работаю, и уже несколько лет помогает — спонсирует сборы, поддерживает морально», — рассказал Браун.

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По его словам, Фоден до сих пор без ума от рыбалки и ведёт спокойную жизнь вне футбола. Ранее Фил даже тренировался в зале Брауна перед юношеским ЧМ-2017, где стал звездой.

«Мы редко видимся — у нас постоянные тренировки или диеты, — говорит Браун. — Но мы понимаем друг друга. И я рад видеть, как хорошо у него всё складывается».

Кроме поддержки Фодена, Брауна спонсируют A2Z Skip Hire, PL infrastructure, Blume, Morson Group, IGD Sports, Income After Sports и Fight Division.