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  4. Уже и не знала... Мертенс высказалась о победе над Свитолиной на Уимблдоне
Уимблдон
05 июля 2025, 01:02 |
215
0

Уже и не знала... Мертенс высказалась о победе над Свитолиной на Уимблдоне

4 июля Элина уступила Элизе в матче 1/16 финала травяного мейджора в Великобритании

05 июля 2025, 01:02 |
215
0
Уже и не знала... Мертенс высказалась о победе над Свитолиной на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в матче 1/16 финала Уимблдона-2025:

«Однозначно, матч был тяжелее, чем показывает счет. В конце было много нервов. Я уже и не знала, какой был счет на тай-брейке. Помню, что проигрывала, наверное 0:4 или 1:4. Но я продолжала бороться. Неделю назад я проиграла Элине, она невероятная теннисистка, я должна отдать ей должное, но я очень счастлива, что победила в двух сетах.

В чем разница с предыдущим нашим матчем, в котором я проиграла? Это Уимблдон, это Уимблдон (улыбается). Здесь ты должна отдать все, что имеешь. Я благодарю всех, атмосфера была невероятной, это невероятный корт. Ты играешь на Уимблдоне только раз в год, это особое место и ты отдаешь здесь все силы. Я пыталась немного насладиться этим всем даже на тай-брейке. Я очень счастлива.

Относительно предстоящего матча, будет это Соболенко или Радукану, я знаю, что будет трудно. Я просто хочу получить удовольствие от этого результата. Посмотрим, что будет дальше, они обе невероятные теннисистки... Мне также надо восстановить силы, завтра мне еще играть парный матч».

Мертенс победила Свитолину со счетом 6:1, 7:6 (7:4), а на тай-брейке отыгралась с 2:4. В четвертом раунде мейджора Элизе поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко.

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Элизе Мертенс Элина Свитолина Уимблдон-2025
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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