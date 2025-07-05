Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Поражение на Уимблдоне. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Уимблдонского турнира 2025
4 июля украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла бельгийке Элизе Мертенс в матче 1/16 финала Уимблдона-2025.
Украинка потерпела поражение со счетом 1:6, 6:7 (4:7) за 1 час и 41 минуту. Это было девятое очное противостояние соперниц, Элина в четвертый раз уступила Элизе.
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Мертенс в четвертом круге травяного мейджора в Лондоне поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко.
🏆 Уимблдон-2025. 1/16 финала
Элизе Мертенс [24] – Элина Свитолина [14] – 6:1, 7:6 (7:4)
Видеообзор матча
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