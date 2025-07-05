Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Поражение на Уимблдоне. Видеообзор матча
Уимблдон
05 июля 2025, 00:40 |
83
0

Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Поражение на Уимблдоне. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Уимблдонского турнира 2025

05 июля 2025, 00:40 |
83
0
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Поражение на Уимблдоне. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс и Элина Свитолина

4 июля украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла бельгийке Элизе Мертенс в матче 1/16 финала Уимблдона-2025.

Украинка потерпела поражение со счетом 1:6, 6:7 (4:7) за 1 час и 41 минуту. Это было девятое очное противостояние соперниц, Элина в четвертый раз уступила Элизе.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Мертенс в четвертом круге травяного мейджора в Лондоне поборется против первой ракетки мира Арины Соболенко.

🏆 Уимблдон-2025. 1/16 финала

Элизе Мертенс [24] – Элина Свитолина [14] – 6:1, 7:6 (7:4)

Видеообзор матча

По теме:
Без Свитолиной. Определена половина участниц 1/8 финала Уимблдона-2025
Уже и не знала... Мертенс высказалась о победе над Свитолиной на Уимблдоне
ФОТО. Свитолина после вылета с Уимблдона встретилась с Зинченко и его женой
Элина Свитолина Элизе Мертенс Уимблдон-2025 видео теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 04 июля 2025, 07:23 0
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа

19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок

Стала известна новая клаусула в контракте Уильямса. Сколько платить Барсе
Футбол | 04 июля 2025, 21:11 6
Стала известна новая клаусула в контракте Уильямса. Сколько платить Барсе
Стала известна новая клаусула в контракте Уильямса. Сколько платить Барсе

Неприятная новость для каталонского клуба

Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Теннис | 04.07.2025, 18:00
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
Футбол | 04.07.2025, 07:41
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Футбол | 04.07.2025, 09:04
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
03.07.2025, 20:05 75
Теннис
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
03.07.2025, 13:26 1
Футбол
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
Искусственный интеллект назвал раунд, в котором закончится бой Усик – Дюбуа
03.07.2025, 06:15
Бокс
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
03.07.2025, 11:17 20
Футбол
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
04.07.2025, 12:05 5
Футбол
Боксер-чемпион: «Реванш Усик – Дюбуа? Он не сможет так круто это делать»
Боксер-чемпион: «Реванш Усик – Дюбуа? Он не сможет так круто это делать»
03.07.2025, 00:57
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
03.07.2025, 21:49
Футбол
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
03.07.2025, 23:59
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем