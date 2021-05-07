Рим. Костюк выступит в квалификации, известна первая соперница

Жребий неплохой

  • 07.05.2021 18:54
  • 1151 просмотр
  • 5 комментариев
Рим. Костюк выступит в квалификации, известна первая соперница
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№77 WTA) выступит в квалификации престижного грунтового турнира WTA в Риме.  Сам турнир пройдет 10-16 мая.

В квалификации Костюк получила 13-й номер посева. В первом раунде18-летняя украинка сыграет местной теннисисткой, обладательницей уайлд-кард Нурией Бранкаччо, которая в рейтинге WTA занимает скромное 592-е место.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    olya403
    online
      olya403, 08.05.2021 00:24
    0
    dudigo78, 07.05.2021 21:54
    Всеодно у фіналі буде дуже важко, особливо якщо уе буде Се
    Се на грунті - так собі. Я чомусь думаю, що далі таки буде Хібіно. Але і проти місцевої дівчини в першому колі нема чого розслаблятися - вона викладеться на всі 100 і буде намагатися зробити неможливе) Часом такі дівчата підносять сюрпризи
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 07.05.2021 21:57
    +1
    Класна фоточка. Ех, якби ж Марті вже без тих квалів грати відразу в основі.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.05.2021 21:54
    0
    Stanislav Matusevych, 07.05.2021 20:19
    Нарешті Марті пощастило із жеребом. Перша суперниця ідеальна для пристосування до кортів, а друга - Се Шувей чи Хібіно - у жодному разі зараз не виглядають непрохідними. Так, звичайно, на повільному грунті Марті грати важче, але за такого жеребу в основу виходити потрібно.
    Всеодно у фіналі буде дуже важко, особливо якщо уе буде Се
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 07.05.2021 20:39
    0
    Я знав, що Марта ні за що не пропустить можливість скататися до Риму
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.05.2021 20:19
    +7
    Нарешті Марті пощастило із жеребом. Перша суперниця ідеальна для пристосування до кортів, а друга - Се Шувей чи Хібіно - у жодному разі зараз не виглядають непрохідними. Так, звичайно, на повільному грунті Марті грати важче, але за такого жеребу в основу виходити потрібно.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 07.05.2021 20:19
    +7
    Нарешті Марті пощастило із жеребом. Перша суперниця ідеальна для пристосування до кортів, а друга - Се Шувей чи Хібіно - у жодному разі зараз не виглядають непрохідними. Так, звичайно, на повільному грунті Марті грати важче, але за такого жеребу в основу виходити потрібно.
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 07.05.2021 21:57
    +1
    Класна фоточка. Ех, якби ж Марті вже без тих квалів грати відразу в основі.
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 08.05.2021 00:24
    0
    dudigo78, 07.05.2021 21:54
    Всеодно у фіналі буде дуже важко, особливо якщо уе буде Се
    Се на грунті - так собі. Я чомусь думаю, що далі таки буде Хібіно. Але і проти місцевої дівчини в першому колі нема чого розслаблятися - вона викладеться на всі 100 і буде намагатися зробити неможливе) Часом такі дівчата підносять сюрпризи
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.05.2021 21:54
    0
    Stanislav Matusevych, 07.05.2021 20:19
    Нарешті Марті пощастило із жеребом. Перша суперниця ідеальна для пристосування до кортів, а друга - Се Шувей чи Хібіно - у жодному разі зараз не виглядають непрохідними. Так, звичайно, на повільному грунті Марті грати важче, але за такого жеребу в основу виходити потрібно.
    Всеодно у фіналі буде дуже важко, особливо якщо уе буде Се
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 07.05.2021 20:39
    0
    Я знав, що Марта ні за що не пропустить можливість скататися до Риму
    Ссылка
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