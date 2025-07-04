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  4. ВИДЕО. 3 минуты скорби. Ливерпуль выпустил прощальный ролик для Жоты
Англия
04 июля 2025, 14:46 |
885
0

ВИДЕО. 3 минуты скорби. Ливерпуль выпустил прощальный ролик для Жоты

Португальский форвард навсегда останется в памяти фанатов клуба

04 июля 2025, 14:46 |
885
0
ВИДЕО. 3 минуты скорби. Ливерпуль выпустил прощальный ролик для Жоты
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Жота

В четверг, 3 июля 2025 года, стало известно о смерти нападающего национальной сборной Португалии и английского «Ливерпуля» Диогу Жоты.

Причиной смерти стала автокатастрофа, которая в свою очередь произошла из-за проколотой шины Lamborghini, на котором Жота ехал со своим братом. После прокола футболист не справился с управлением и съехал с дороги, а машина загорелась. Как сообщают СМИ, Жота и его брат Андре Сильва сгорели внутри автомобиля.

«Ливерпуль» сначала ограничился небольшим заявлением о гибели своего футболиста, но позже опубликовал много прощальных материалов в память о португальце, в том числе прощальное видео. Также клуб закрепил за игроком 20-й номер, под которым он играл за команду.

«Наш парень из Португалии. Навсегда», – подписала видео пресс-служба клуба.

Диогу Жота присоединился к «Ливерпулю» летом 2020 года и успел провести 182 матча за клуб, отличившись 65 забитыми мячами и 26 голевыми передачами. Вместе с мерсисайдцами он выиграл 4 трофея, среди которых одно чемпионство АПЛ.

ВИДЕО. 3 минуты скорби. Ливерпуль выпустил прощальный ролик для Жоты

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Дмитрий Вус Источник: ФК Ливерпуль
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