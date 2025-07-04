Палмейрас – Челси. Прогноз, анонс на четвертьфинал клубного чемпионата мира

5 июля на Линкольн Файненшенал Филд пройдет матч 1/4 финала клубного чемпионата мира, в котором Палмейрас сыграет против Челси. Поединок начнется в 04:00 по киевскому времени.

Палмейрас

Команда в последние годы добилась неплохих результатов - не удивительно, что тренерский пост удерживает один и тот же наставник, Абел Феррейра. В прошлом сезоне все же спор за первое место в Серии А проиграли Ботафого, но португалец сохранил кредит доверия, как и после неудачи в чемпионате штата, где уступили Коринтианс. При этом получается и в Копе Либертадорес выиграли все матчи группового этапа, и в Бразилейрао удается держаться в группе лидеров.

Переключившись на клубный чемпионат мира, латиноамериканцы и там достигли успеха. При этом хватило только одной победы, над Аль-Ахли. С остальными заканчивали ничьими - как с Порту и Интер Майами в групповом этапе, так и, в основное время, с Ботафого в плей-офф. Но в экстра-тайме голом Паулиньо Сампайо, экс-футболиста Байера, смогли дожать противника.

Челси

Клуб после пары неудачных лет наконец-то ожили. Удачным стало решение сделать ставку прошлым летом на Энцо Мареску. В итоге именно итальянец смог поднять своих новых подопечных в квартет лучших в АПЛ. И в придачу даже полурезервным составом получилось выиграть Лигу конференций - там свою лепту внес и Мудрик до того, как попался на употребление допинга.

В Соединенных Штатах англичане тоже не особенно напрягались. Фламенго и вовсе проиграли, аутсайдеров, Лос-Анджелес и Эсперанс, побеждали сухо, 2:0 и 3:0 соответственно. Но с Бенфикой команда столкнулась с местными реалиями - матч прерывали надолго из-за погоды. В итоге упустили преимущество в основное время из-за позднего пенальти, но потом португальцы остались в меньшинстве - и были разгромлены 4:1.

Статистика личных встреч

Клубы играли в феврале 2022-го года на клубном чемпионате мира. И там англичане выиграли 2:1.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в европейцев. Но вряд ли важный поединок получится зрелищным - тут ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,67).