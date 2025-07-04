В субботу, 5 июля, состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира между «Палмейрасом» и «Челси».

Встречу примет «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучит 04:00 по киевскому времени.

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Палмейрас – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.