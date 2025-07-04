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Клубный чемпионат мира
Палмейрас
05.07.2025 04:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
04 июля 2025, 10:46 |
36
0

Палмейрас – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025

04 июля 2025, 10:46 |
36
0
Палмейрас – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В субботу, 5 июля, состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира между «Палмейрасом» и «Челси».

Встречу примет «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучит 04:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Палмейрас – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Палмейрас – Челси
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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