Клубный чемпионат мира04 июля 2025, 10:46 |
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Палмейрас – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025
04 июля 2025, 10:46 |
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В субботу, 5 июля, состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира между «Палмейрасом» и «Челси».
Встречу примет «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии. Стартовый свисток прозвучит 04:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Палмейрас – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Палмейрас – ЧелсиСмотреть трансляцию
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