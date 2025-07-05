Все решил автогол. Челси переиграл Палмейрас и пробился в полуфинал КЧМ

5 июля в 04:00 прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Палмейрас» и английский «Челси» играли на арене Лінкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

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На 16-й минуте Коул Палмер открыл счет для Челси в матче с Палмейрасом (1:0).

На 53-й минуте забитым голом отличился бразилец Эстевао Виллиан. После суперудара от крестовины счет сравнялся (1:1).

На 83-й минуте Вевертон провел автогол, и Челси вышел вперед в счете (2:1)

Челси победил Палмейрас (2:1) в полуфинале сыграет против бразильского клуба Флуминенсе.

🏆 Клубный чемпионат мира 2025

1/4 финала, 5 июля. Филадельфия

Палмейрас (Бразилия) – Челси (Англия) – 1:2

Голы: Эстевао Виллиан, 53 – Коул Палмер, 16, Вевертон, 83 (автогол)

Палмейрас: Вевертон, Гиай, Микаэл, Бруно Фукс, Вандерлан, Риос (Рафаэл Вейга, 85), Мартинес (А. Морено, 76), Аллан (Маурисио, 66), Торрес (Паулинью, 66), Эстевао Виллиан, Витор Роке (Флако Лопес, 76)

Челси: Санчес, Гюсто, Чалоба, Колуилл, Кукурелья, Андрей Сантос (Эссуго, 90+1), Нкунку (Мадуэке, 54), Фернандес, Нету (Дьюсбери-Холл, 87), Дилап (Жоао Педру, 54), Палмер

Предупреждения: Риос, 78 – Гюсто, 41, Дилап, 45+2, Колуилл, 86

Видео голов и обзор матча

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