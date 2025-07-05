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  4. Все решил автогол. Челси переиграл Палмейрас и пробился в полуфинал КЧМ
Клубный чемпионат мира
Палмейрас
05.07.2025 04:00 – FT 1 : 2
Челси
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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 05:59 | Обновлено 05 июля 2025, 07:12
1369
1

Все решил автогол. Челси переиграл Палмейрас и пробился в полуфинал КЧМ

Зрители матча в Филадельфии увидели три забитых мяча

05 июля 2025, 05:59 | Обновлено 05 июля 2025, 07:12
1369
1
Все решил автогол. Челси переиграл Палмейрас и пробился в полуфинал КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июля в 04:00 прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Палмейрас» и английский «Челси» играли на арене Лінкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 16-й минуте Коул Палмер открыл счет для Челси в матче с Палмейрасом (1:0).

На 53-й минуте забитым голом отличился бразилец Эстевао Виллиан. После суперудара от крестовины счет сравнялся (1:1).

На 83-й минуте Вевертон провел автогол, и Челси вышел вперед в счете (2:1)

Челси победил Палмейрас (2:1) в полуфинале сыграет против бразильского клуба Флуминенсе.

🏆 Клубный чемпионат мира 2025

1/4 финала, 5 июля. Филадельфия

Палмейрас (Бразилия) – Челси (Англия) – 1:2

Голы: Эстевао Виллиан, 53 – Коул Палмер, 16, Вевертон, 83 (автогол)

Палмейрас: Вевертон, Гиай, Микаэл, Бруно Фукс, Вандерлан, Риос (Рафаэл Вейга, 85), Мартинес (А. Морено, 76), Аллан (Маурисио, 66), Торрес (Паулинью, 66), Эстевао Виллиан, Витор Роке (Флако Лопес, 76)

Челси: Санчес, Гюсто, Чалоба, Колуилл, Кукурелья, Андрей Сантос (Эссуго, 90+1), Нкунку (Мадуэке, 54), Фернандес, Нету (Дьюсбери-Холл, 87), Дилап (Жоао Педру, 54), Палмер

Предупреждения: Риос, 78 – Гюсто, 41, Дилап, 45+2, Колуилл, 86

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

83’
ГОЛ ! Автогол забил Вевертон да Силва (Палмейрас).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Эстевао Виллиан (Палмейрас).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Коул Палмер (Челси).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Battersea
Ну вот. Отлично же всё есть в Х и без сраной телеги.
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