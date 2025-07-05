Синие против трехцветных. Определена первая полуфинальная пара клубного ЧМ

5 июля в 04:00 прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира 2025.

Бразильский Палмейрас и английский Челси играли на арене Лінкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

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На 16-й минуте Коул Палмер открыл счет для Челси (1:0). На 53-й минуте забитым голом отличился бразилец Эстевао Виллиан. После суперудара от крестовины счет сравнялся (1:1). На 83-й минуте Вевертон провел автогол, и Челси вышел вперед в счете (2:1).

Челси победил Палмейрас (2:1), и в полуфинале синие сыграют против трехцветных – бразильского клуба Флуминенсе, который несколькими часами ранее оказался сильнее саудовского клуба Аль-Хиляль (2:1).

Полуфинал между Флуминенсе и Челси пройдет 8 июля в Ист-Резерфорде.

Вечером 5 июля в 1/4 финала сыграют представители нижней половины сетки: ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия), Реал (Испания) – Боруссия Д (Германия). Затем победители пар встретятся между собой, и одна из этих четырех команд станет финалистом турнира.

Клубный чемпионат мира 2025 проходит в США, в нем играют 32 команды из 6 континентальных конфедераций. Финал турнира состоится в ночь с 13 на 14 июля на Метлайф Стэдиум в Ист-Резерфорде.

🏆 Клубный чемпионат мира 2025. 1/4 финала

4 июля. 22:00. Орландо. Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Хиляль (Сауд. Аравия) – 2:1

Голы: Мартинелли, 40, Эркулес, 70 – Маркос Леонардо, 51

5 июля. 04:00. Филадельфия. Палмейрас (Бразилия) – Челси (Англия) – 1:2

Гол: Эстевао Виллиан, 53 – Коул Палмер, 16, Вевертон, 83 (автогол)

Другие пары пары 1/4 финала

5 июля. 19:00. ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) [Атланта]

5 июля. 23:00. Реал (Испания) – Боруссия Д (Германия) [Ист-Резерфорд]

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