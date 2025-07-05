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Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 01:43 | Обновлено 05 июля 2025, 01:50
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0

Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Флуминенсе в полуфинале?

Бразильская команда сыграет против победителя матча Палмейрас – Челси

05 июля 2025, 01:43 | Обновлено 05 июля 2025, 01:50
164
0
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Флуминенсе в полуфинале?
Getty Images/Global Images Ukraine

4 июля в 22:00 состоялся матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль» встретились на арене Citrus Bowl в Орландо.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бразильская команда открыла счет, забив гол в раздевалку. Мартинелли на 40-й минуте вывел Флуминенсе вперед (1:0). Саудовскому клубу под руководством Симоне Индзаги удалось уравнять ситуацию в матче. После перерыва отличился Маркос Леонардо (1:1). Вскоре Флуминенсе снова вышел вперед, и этот момент стал ключевым. На 70-й минуте победный гол забил Эркулес (2:1).

Бразильский Флуминенсе выиграл матч и в полуфинале сыграет против лучшего в паре Палмейрас – Челси (эта игра пройдет 5 июля в 04:00).

🏆 Клубный чемпионат мира 2025

1/4 финала, 4 июля. Орландо

22:00. Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 2:1

Голы: Мартинелли, 40, Эркулес, 70 – Маркос Леонардо, 51

Другие пары пары 1/4 финала

  • 5 июля. 04:00. Палмейрас (Бразилия) – Челси (Англия) [Филадельфия]
  • 5 июля. 19:00. ПСЖ (Франция) – Бавария (Германия) [Атланта]
  • 5 июля. 23:00. Реал (Испания) – Боруссия Д (Германия) [Ист-Резерфорд]

Сетка плей-офф

Инфографика

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Флуминенсе Симоне Индзаги Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу Маркос Леонардо Эркулес Перейра Челси Палмейрас статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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