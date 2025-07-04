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5 июля, в четвертьфинале клубного чемпионата мира между собой сыграют Палмейрас и Челси. Встреча начнется в 04:00 по киевскому времени.

Палмейрас

Бразильский клуб на этом турнире идет без поражений, что и позволило добратьс до четвертьфинала. Палмейрас начал с битвы против Порту, имели неплохие шансы на победу, но сыграли 0:0. Во втором туре удалось обыграть Аль-Ахли со счетом 2:0. Третий матч против Интер Майами получился самым сложным, уступали Интер Майами 0:2, но сыграли 2:2. Так команда смогла стать первой в своей группе.

В 1/8 финала Палмейрас столкнулся с другим бразильским клубом Ботафого, где сумел выиграть только в овертайме, единственный мяч на 100-й минуте забил, вышедший на поле Паулиньо.

Команда показывает хорошую игру в обороне, так как не пропускала в трех играх из четырех. Палмейрас точно может стать сенсацией этого турнира, есть хорошая форма и качественная игра.

Челси

Лондонцы начали турнир с уверенной победы над ФК Лос-Анджелес со счетом 2:0. Во втором туре было поражение от Фламенго со счетом 1:3, что было сенсацией, так как Челси был фаворитом той встречи. Свой последний матч на групповом этапе команда выиграла у Эсперанс Тунис со счетом 3:0, что позволило завершить матч на втором месте в квартете.

В 1/8 финала «синие» играли против Бенфики, владели преимуществом, смогли открыть счет, но в концовке матч был прерван из-за погодных условий, а после возобновления игры соперник сравнял счет в компенсированное время. На старте овертайма португальский гранд остался в меньшинстве, чем Челси сполна воспользовался, в итоге победа со счетом 4:1.

Личные встречи

Один из тех случаев, когда клубы с разных континентов ранее пересекались. В финале клубного чемпионата мира 2022 года, команды играли в финале, тогда Челси выиграл в овертайме 2:1. Тот турнир был не таким масштабным, сравнивать с этим точно неуместно.

Прогноз

Челси котируется небольшим фаворитом этой битвы, хотя бразильские клубы выглядят очень хорошо на этом турнире.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Палмейраса – 3,81, ничья – 3,28, победа Челси – 2,06. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, Палмейрас точно может создать лондонцам немало проблем. Я жду осторожного футбола, не исключаю того факта, что дело дойдет до овертайма. Считаю рабочей ставку на обмен забитыми мячами за 1,98.