Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Эмоции Арды Турана во время товарищеского матча Шахтера
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 21:18 |
1124
0

ВИДЕО. Эмоции Арды Турана во время товарищеского матча Шахтера

Донецкий клуб победил в товарищеском матче на сборах в Словении

04 июля 2025, 21:18 |
1124
0
ВИДЕО. Эмоции Арды Турана во время товарищеского матча Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Арда Туран

4 июля состоялся товарищеский матч, в котором встретились донецкий «Шахтер» и представитель Хорватии «Горица Велика-Горица». Встреча началась в 19:00 по киевскому времени.

Украинская команда одолела соперника с минимальным счетом 1:0. На 51-й минуте Педро Энрике навесил с фланга, после чего Эгиналду отправил мяч в ворота и открыл счет.

Главный тренер «горняков» Арда Туран активно реагировал на все, что происходило на поле – помогал своим подопечным подсказками, жестикулировал и не всегда был доволен работой главного арбитра.

Например, на 74-й минуте турецкий наставник не согласился с рефери, когда игроку «Шахтера» показали желтую карточку.

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к старту в Лиге Европы – в первом квалификационном раунде «горняки» сыграют против финского «Ильвеса».

ВИДЕО. Эмоции Арды Турана во время товарищеского матча Шахтера

По теме:
У легионера Руха возникли проблемы с визой
В списке 13 легионеров. Заявка донецкого Шахтера на сезон 2025/26
Туран начал с победы. Шахтер на сборах обыграл Горицу
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Горица (Хорватия) товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Арда Туран видео
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флуминенсе и Аль-Хиляль назвали стартовые составы на матч КЧМ-2025
Футбол | 04 июля 2025, 21:12 0
Флуминенсе и Аль-Хиляль назвали стартовые составы на матч КЧМ-2025
Флуминенсе и Аль-Хиляль назвали стартовые составы на матч КЧМ-2025

4 июля в 22:00 состоится матч 1/4 финала клубного чемпионата мира

УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
Бокс | 04 июля 2025, 01:08 1
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»

У украинского боксера остались не слишком приятные воспоминания о Марко Хуке

Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Теннис | 04.07.2025, 18:00
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Футбол | 04.07.2025, 08:18
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Футбол | 04.07.2025, 08:47
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Уэйн РУНИ: «Этот футболист – номер один в истории и он лучше Роналду»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, какая сейчас у Усика главная проблема?»
03.07.2025, 08:40 1
Бокс
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
03.07.2025, 23:02 2
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
04.07.2025, 07:41 16
Футбол
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
04.07.2025, 09:04 9
Футбол
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
Шок: Аль-Шейх сделал громкий анонс. Он нашел Усику нового соперника
03.07.2025, 07:35 12
Бокс
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
Форвард Ливерпуля и сборной Португалии погиб в автокатастрофе
03.07.2025, 11:17 20
Футбол
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
Рауль ЛОСАНО: «Если Украина выиграет эти матчи – будем в плей-офф ЛН»
02.07.2025, 19:55 3
Волейбол
В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри
В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри
03.07.2025, 21:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем