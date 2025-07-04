4 июля состоялся товарищеский матч, в котором встретились донецкий «Шахтер» и представитель Хорватии «Горица Велика-Горица». Встреча началась в 19:00 по киевскому времени.

Украинская команда одолела соперника с минимальным счетом 1:0. На 51-й минуте Педро Энрике навесил с фланга, после чего Эгиналду отправил мяч в ворота и открыл счет.

Главный тренер «горняков» Арда Туран активно реагировал на все, что происходило на поле – помогал своим подопечным подсказками, жестикулировал и не всегда был доволен работой главного арбитра.

Например, на 74-й минуте турецкий наставник не согласился с рефери, когда игроку «Шахтера» показали желтую карточку.

Подопечные Арды Турана продолжают подготовку к старту в Лиге Европы – в первом квалификационном раунде «горняки» сыграют против финского «Ильвеса».

ВИДЕО. Эмоции Арды Турана во время товарищеского матча Шахтера