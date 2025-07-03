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Украина. Премьер лига03 июля 2025, 06:06 | Обновлено 03 июля 2025, 06:12
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Динамо – Кишварда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 июля в 18:00 видеотрансляцию товарищеского матча
03 июля 2025, 06:06 | Обновлено 03 июля 2025, 06:12
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Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.
5 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.
Киевская команда ведет подготовку к квалификации Q2 Лиги чемпионов, где 24 и 31 июля сыграет с Жальгирисом (Литва) или Хамрун Спартанс (Мальта).
Динамо – Кишварда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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