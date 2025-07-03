Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в летнее межсезонье.

5 июля в 18:00 встречаются Динамо Киев и венгерская команда Кишварда.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Динамо проводит летние учебно-тренировочные сборы в Австрии.

Киевская команда ведет подготовку к квалификации Q2 Лиги чемпионов, где 24 и 31 июля сыграет с Жальгирисом (Литва) или Хамрун Спартанс (Мальта).

Динамо – Кишварда. Смотреть онлайн. LIVE трансляция