Экс-игрок Динамо назвал будущего капитана сборной Украины

Бывший игрок киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Сергей Беженар в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о возможном трансфере украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «Пари Сен-Жермен»:

«Не будет ли у него проблем с игровой практикой? Если за украинского защитника дают такие деньги, значит, на него рассчитывают. По логике, сначала ему будут давать играть, а дальше уже все зависит от Забарного, как он себя проявит. Но я верю в него. Он хладнокровен, умело выбирает позицию. Важно, что Илья не стрессовый игрок. Если ошибся, то может быстро переключиться. У него хорошая антропометрия, он обладает классной первой передачей. И самое интересное, что он не боится вклиниваться, когда соперник обороняется...

Если посмотреть по миру, то Забарный – игрок экстракласса. Ведь не зря его хочет видеть в своих рядах лучшая команда Европы. А в будущем – это капитан сборной Украины, поскольку этот футболист обладает лидерскими качествами».