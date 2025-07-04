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Чемпионат Европы
04 июля 2025, 23:58 | Обновлено 04 июля 2025, 23:59
662
2

Экс-игрок Динамо назвал будущего капитана сборной Украины

Сергей Беженар верит в талант Ильи Забарного

04 июля 2025, 23:58 | Обновлено 04 июля 2025, 23:59
662
2
Экс-игрок Динамо назвал будущего капитана сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший игрок киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Сергей Беженар в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о возможном трансфере украинского центрального защитника английского «Борнмута» Ильи Забарного во французский «Пари Сен-Жермен»:

«Не будет ли у него проблем с игровой практикой? Если за украинского защитника дают такие деньги, значит, на него рассчитывают. По логике, сначала ему будут давать играть, а дальше уже все зависит от Забарного, как он себя проявит. Но я верю в него. Он хладнокровен, умело выбирает позицию. Важно, что Илья не стрессовый игрок. Если ошибся, то может быстро переключиться. У него хорошая антропометрия, он обладает классной первой передачей. И самое интересное, что он не боится вклиниваться, когда соперник обороняется...

Если посмотреть по миру, то Забарный – игрок экстракласса. Ведь не зря его хочет видеть в своих рядах лучшая команда Европы. А в будущем – это капитан сборной Украины, поскольку этот футболист обладает лидерскими качествами».

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Сергей Беженар трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный сборная Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Arera
Я бы Ромке Яремчуку повесил повязку на рукав. Настоящий лидер сборной!
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Victor673256ua
Забарний дійсно надовго може стати капітаном збірної. 
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