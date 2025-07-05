ФОТО. Всем спасибо! россия сорвала спектакль дочери Суркиса

Дочь президента «Динамо» Игоря Суркиса, Яна Суркис, должна была выступить в балете «Баядерка» 3 июля в Национальной опере Украины.

Однако из-за ранних российских обстрелов Киева спектакль отменили.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Дочь президента «Динамо» Яна Суркис, жена футболиста киевлян Кристиана Биловара, не смогла завершить выступление из-за воздушных тревог.

«История сегодняшнего дня. Нарядились, накрасились. Тревога. Раздевались. Ждали три часа. Отбой. Нарядились, разогрелись. Вышли на сцену. Снова тревога. Отмена спектакля. Всем спасибо», — написала Яна Суркис в своем Телеграм-канале.