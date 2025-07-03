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  4. Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 20:54 |
4356
1

Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере

Дмитрий Топалов покинет клуб

03 июля 2025, 20:54 |
4356
1
Туран указал украинцу на дверь. Тренер не видит игрока в Шахтере
ФК Шахтер. Дмитрий Топалов

Главный тренер донецкого «Шахтера» Адра Туран планирует отказаться от услуг украинского футболиста.

Речь идет о Дмитрии Топалове, который вернулся в «Шахтер» после аренды в ЛНЗ. Туран не взял Топалова на летние сборы команды. Источник отмечает, что у «Шахтера» есть два варианта развития событий – футболист будет продан за символические 100–200 тысяч евро сейчас, или будет ждать статуса свободного агента.

В этом сезоне Топалов провел 19 матчей за ЛНЗ и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Арда Туран хочет видеть в «Шахтере» опорника «Фенербахче» Исмаила Юксека, которому донецкий клуб якобы был готов платить невероятную зарплату.

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Дмитрий Топалов Арда Туран ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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Victor673256ua
Пограє ще в оренді, а потім відпустять на усі чотири сторони
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