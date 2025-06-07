Шахтер готов платить Юксеку 4 миллиона евро в год – турецкая пресса
Ранее сообщалось, что украинцы заманивают опорника «Фенербахче» 10-кратным увеличением зарплаты
«Шахтер» продолжает работу над привлечением в свои ряды 26-летнего опорного полузащитника «Фенербахче» Исмаила Юксека.
Сообщается, что «горняки» действительно изъявили готовность платить хавбеку в десять раз больше, нежели он сейчас получает в стане «желтых канареек».
«Шахтер» предлагает Юксеку годовую зарплату в 4 миллиона евро. В турецком клубе хавбек имеет оклад в 400 тысяч евро.
По информации портала sabah.com.tr, руководство «Фенербахче» провело переговоры с наставником команды Жозе Моуриньо, в ходе которых выяснило, что португалец в следующем сезоне на Юксека не рассчитывает. По этой причине «желтые канарейки» готовы продать своего опорника и выставили на него ценник в размере 15 миллионов евро.
Исмаил Юксек является игроком сборной Турции, за которую дебютировал в сентябре 2022 года. В футболке главной команды своей страны опорник провел 23 матча и забил 1 мяч.
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