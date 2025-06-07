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  4. Шахтер готов платить Юксеку 4 миллиона евро в год – турецкая пресса
Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 10:53 |
1273
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Шахтер готов платить Юксеку 4 миллиона евро в год – турецкая пресса

Ранее сообщалось, что украинцы заманивают опорника «Фенербахче» 10-кратным увеличением зарплаты

07 июня 2025, 10:53 |
1273
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Шахтер готов платить Юксеку 4 миллиона евро в год – турецкая пресса
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаил Юксек

«Шахтер» продолжает работу над привлечением в свои ряды 26-летнего опорного полузащитника «Фенербахче» Исмаила Юксека.

Сообщается, что «горняки» действительно изъявили готовность платить хавбеку в десять раз больше, нежели он сейчас получает в стане «желтых канареек».

«Шахтер» предлагает Юксеку годовую зарплату в 4 миллиона евро. В турецком клубе хавбек имеет оклад в 400 тысяч евро.

По информации портала sabah.com.tr, руководство «Фенербахче» провело переговоры с наставником команды Жозе Моуриньо, в ходе которых выяснило, что португалец в следующем сезоне на Юксека не рассчитывает. По этой причине «желтые канарейки» готовы продать своего опорника и выставили на него ценник в размере 15 миллионов евро.

Исмаил Юксек является игроком сборной Турции, за которую дебютировал в сентябре 2022 года. В футболке главной команды своей страны опорник провел 23 матча и забил 1 мяч.

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Алексей Сливченко Источник: Fotomac
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Комментарии 3
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wojsergivan
ахметов готов ограбить нищее население украины ради какого футболиста? может этот шулер и бандит продаст свою недвижимость а англии и франции?
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+1
wojsergivan
и где эти вонючие кроты возьмут это бабло и куда смотрит этот жидок у которого ни на что нет денег
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0
Alex86 1
Занятно будет если шахта вкинет уйму средств в всю эту турецкую историю начиная от тренера, а результат будет никакой зато правда попутно обогатят уйму авантюристов 
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0
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