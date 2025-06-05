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  4. Шахтер заманивает опорника Фенербахче увеличением зарплаты в 10 раз
Украина. Премьер лига
05 июня 2025, 21:48 |
1151
0

Шахтер заманивает опорника Фенербахче увеличением зарплаты в 10 раз

«Горняки» вышли на официальный уровень переговоров по Исмаилу Юксеку

05 июня 2025, 21:48 |
1151
0
Шахтер заманивает опорника Фенербахче увеличением зарплаты в 10 раз
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаил Юксек

«Шахтер» с подачи новоиспеченного главного тренера Арды Турана интересуется услугами 26-летнего опорника «Фенербахче» и сборной Турции Исмаила Юксека.

По информации журналиста Ягыза Сабунджоглу, «горняки» вышли на официальный уровень переговоров по футболисту. Известно, что украинский клуб звонил игроку и его агенту.

Арда Туран лично хочет видеть Юксека в Украине, а «Шахтер» заманивает турка существенным увеличением зарплаты, если тот согласится на переход. В стане «горняков» Исмаилу готовы платить в 10 раз больше по сравнению с нынешним окладом футболиста в «Фенербахче».

По оценкам Transfermarkt контракт Юксека стоит 12 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 опорник сыграл 20 матчей в турецкой Суперлиге за «Фенербахче». Начинал Юксек чемпионат в статусе основного игрока, но впоследствии из-за травм количество игровой практики у него резко снизилось.

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Шахтер Донецк Фенербахче трансферы УПЛ Арда Туран трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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