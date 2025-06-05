Шахтер заманивает опорника Фенербахче увеличением зарплаты в 10 раз
«Горняки» вышли на официальный уровень переговоров по Исмаилу Юксеку
«Шахтер» с подачи новоиспеченного главного тренера Арды Турана интересуется услугами 26-летнего опорника «Фенербахче» и сборной Турции Исмаила Юксека.
По информации журналиста Ягыза Сабунджоглу, «горняки» вышли на официальный уровень переговоров по футболисту. Известно, что украинский клуб звонил игроку и его агенту.
Арда Туран лично хочет видеть Юксека в Украине, а «Шахтер» заманивает турка существенным увеличением зарплаты, если тот согласится на переход. В стане «горняков» Исмаилу готовы платить в 10 раз больше по сравнению с нынешним окладом футболиста в «Фенербахче».
По оценкам Transfermarkt контракт Юксека стоит 12 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 опорник сыграл 20 матчей в турецкой Суперлиге за «Фенербахче». Начинал Юксек чемпионат в статусе основного игрока, но впоследствии из-за травм количество игровой практики у него резко снизилось.
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