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  4. Туран начинает. Шахтер нацелен на подписания опорника из гранда Турции
Украина. Премьер лига
01 июня 2025, 21:01 |
2398
1

Туран начинает. Шахтер нацелен на подписания опорника из гранда Турции

Горняки рассматривают вариант подписания Исмаила Юксека из Фенербахче

01 июня 2025, 21:01 |
2398
1
Туран начинает. Шахтер нацелен на подписания опорника из гранда Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Исмаил Юксек

Донецкий Шахтер может подписать 26-летнего турецкого опорника Исмаила Юксека из Фенербахче.

Об этом сообщает инсайдер Ягиза Сабунджуоглу. Больше информации источник не предоставил.

Контракт Юксека с грандом чемпионата Турции рассчитан до лета 2028 года. Всю свою карьеру Юксек провел на родине, также выступая за Гельджюкспор, Балыкесирспор, Адана Демирспор и Бурсаспор.

В 2022 году Исмаил был впервые вызван в сборную Турции. За все время он отыграл 19 матчей за национальную команду и отметился одним забитым голом.

В сезоне 2024/25 Юксек провел 30 поединков во всех турнирах за Фенербахче и отдал один ассист.

Шахтер в конце кампании 2024/25 назначил на пост главного тренера Арду Турана, который заменил Марино Пушича. Подписание Юксека может стать первым трансфером Шахтера под руководством Турана.

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Даниил Агарков Источник: X (Twitter)
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micha(ZAKARPATTJA)
Та без толку все.
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