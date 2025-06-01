Туран начинает. Шахтер нацелен на подписания опорника из гранда Турции

Донецкий Шахтер может подписать 26-летнего турецкого опорника Исмаила Юксека из Фенербахче.

Об этом сообщает инсайдер Ягиза Сабунджуоглу. Больше информации источник не предоставил.

Контракт Юксека с грандом чемпионата Турции рассчитан до лета 2028 года. Всю свою карьеру Юксек провел на родине, также выступая за Гельджюкспор, Балыкесирспор, Адана Демирспор и Бурсаспор.

В 2022 году Исмаил был впервые вызван в сборную Турции. За все время он отыграл 19 матчей за национальную команду и отметился одним забитым голом.

В сезоне 2024/25 Юксек провел 30 поединков во всех турнирах за Фенербахче и отдал один ассист.

Шахтер в конце кампании 2024/25 назначил на пост главного тренера Арду Турана, который заменил Марино Пушича. Подписание Юксека может стать первым трансфером Шахтера под руководством Турана.