Туран начинает. Шахтер нацелен на подписания опорника из гранда Турции
Горняки рассматривают вариант подписания Исмаила Юксека из Фенербахче
Донецкий Шахтер может подписать 26-летнего турецкого опорника Исмаила Юксека из Фенербахче.
Об этом сообщает инсайдер Ягиза Сабунджуоглу. Больше информации источник не предоставил.
Контракт Юксека с грандом чемпионата Турции рассчитан до лета 2028 года. Всю свою карьеру Юксек провел на родине, также выступая за Гельджюкспор, Балыкесирспор, Адана Демирспор и Бурсаспор.
В 2022 году Исмаил был впервые вызван в сборную Турции. За все время он отыграл 19 матчей за национальную команду и отметился одним забитым голом.
В сезоне 2024/25 Юксек провел 30 поединков во всех турнирах за Фенербахче и отдал один ассист.
Шахтер в конце кампании 2024/25 назначил на пост главного тренера Арду Турана, который заменил Марино Пушича. Подписание Юксека может стать первым трансфером Шахтера под руководством Турана.
ÖZEL | Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek ile ilgileniyor.— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 1, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Француз похвалил Хулиана Альвареса из «Атлетико»
31 мая парижане разгромили Интер в финале главного еврокубка со счетом 5:0