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Украина. Премьер лига
27 мая 2025, 21:33 | Обновлено 27 мая 2025, 21:44
5559
43

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера

Арда Туран подписал двухлетний контракт с горняками

27 мая 2025, 21:33 | Обновлено 27 мая 2025, 21:44
5559
43
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
ФК Шахтер. Арда Туран и Сергей Палкин

Донецкий «Шахтер» официально объявил о назначении турецкого специалиста Арды Турана на должность главного тренера первой команды клуба.

Он станет 39 наставником в истории донецкого клуба.

Отмечается, что 38-летний специалист подписал с «горняками» контракт, который будет действовать в течение 2 следующих сезонов. По информации турецких СМИ, по этому соглашению Арда Туран ежегодно будет зарабатывать 2 миллиона евро, что примерно в 2 раза больше, чем получал предыдущий тренер дончан Марино Пушич.

Последним местом работы Турана был турецкий «Эюпспор», с которым он финишировал на 6-м месте в чемпионате Турции с 53 очками в 36 матчах.

В этом сезоне УПЛ «Шахтер» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 62 очка в 30 матчах. Также команда выиграла Кубок Украины.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 43
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Test
Тренер ТОП!!! Ураааа!!!! 5 місце до зими буде -100%!!! Краще був би тільки Ашур але Арда також хороший вибір. Так тримати!! 
P.s.Як казав кіт Матроскін :"Средства у нас есть, у нас мозгов не хватает"!!!
Ответить
+7
FunnyCat_____
А почему не указано что он скандальный?
Про новичка ДК так писали 
А тут:
Сломал нос человеку в баре, после того как тот не дал приставать у своей жене… Потом приехал в больницу с пистолетом с пострадавшему « извиниться»
-
Схватил и душил 70 летнего журналиста который критиковал его игру 
-
Уклонялся от уплаты налогов 

Уничтожил дом предоставленный клубом 
-
Дрался с партнером по команде прямо во время открытой тренировки 
Так что, не заслуживает этот человек эпитета « скандальный»?
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+7
mastorent
отлично, меня полностью устраивает. пушич №2
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+5
Павло
Вітаю, реально вітаю!
Підписати абсолютно недосвідченого тренера, який працював з командою з середнім віком під 30, довірити йому зграю молодих клоунів з Бразилії - це ідеальний варіант 
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+5
Олег Мандрівник
Тренер 6ой команды Турции в команду бразильцев Украины? Это будет даже интересно 🤔😁
Ответить
+4
KIEWADIM
Та дали б уже Леоненку шанс)) он бы отработал за корм для котов, и сто грамм))
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+4
Alex86 1
Поздравляем шахту)
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+4
Pavel_i_CO
Харькі дуже переживають за Арду Чурбана, а днонєтскіх вже немає
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+3
FunnyCat_____
Я конечно на Гаттузо надеялся … но и тут есть позитивные моменты в назначении!
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+3
Singularis
Всё пропало... Первый сезон  - вторые,  второй - тоже вторые.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
sania
А цей вже теж Містер?
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
255547
Бедный Арда, когда поймёт куда попал, сразу захочет обратно 
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+1
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ZANREGENT1993
Я читал что он уже первый дорогостоящий трансфер попросил) Весело. Тем более хочу увидеть Руслана Петровича в Полесье. 
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+1
Лига
Радость пока только одна, что всё же пушича уже не будет ! А с Тураном время покажет, надеюсь оправдает надежды болельщиков. Удачи и успехов Туран в Шахтёре 
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
✨🔥
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+1
Pavel_i_CO
Лугандонська шайка нєгрів офіційно стає шахтасараєм ))))
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0
Pavel_i_CO
Житєлі Бамбаса, покидьки зі сходу - як же ви набридли українському народу!!
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0
New Zealander
Турецкий Кварцяный. То что надо
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0
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Andrey_17
6_ть останніх ігор 5_ть поразок це так потужно.  На мою думку черговий шарлотан за великі гроші. Шкода..ШД. 
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0
FunnyCat_____
Кстати, потенциально на каком месте по фундаментальности в истории шахтера, этот тренер?
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0
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