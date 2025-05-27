ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера
Арда Туран подписал двухлетний контракт с горняками
Донецкий «Шахтер» официально объявил о назначении турецкого специалиста Арды Турана на должность главного тренера первой команды клуба.
Он станет 39 наставником в истории донецкого клуба.
Отмечается, что 38-летний специалист подписал с «горняками» контракт, который будет действовать в течение 2 следующих сезонов. По информации турецких СМИ, по этому соглашению Арда Туран ежегодно будет зарабатывать 2 миллиона евро, что примерно в 2 раза больше, чем получал предыдущий тренер дончан Марино Пушич.
Последним местом работы Турана был турецкий «Эюпспор», с которым он финишировал на 6-м месте в чемпионате Турции с 53 очками в 36 матчах.
В этом сезоне УПЛ «Шахтер» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 62 очка в 30 матчах. Также команда выиграла Кубок Украины.
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P.s.Як казав кіт Матроскін :"Средства у нас есть, у нас мозгов не хватает"!!!
Про новичка ДК так писали
А тут:
Сломал нос человеку в баре, после того как тот не дал приставать у своей жене… Потом приехал в больницу с пистолетом с пострадавшему « извиниться»
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Схватил и душил 70 летнего журналиста который критиковал его игру
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Уклонялся от уплаты налогов
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Уничтожил дом предоставленный клубом
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Дрался с партнером по команде прямо во время открытой тренировки
Так что, не заслуживает этот человек эпитета « скандальный»?
Підписати абсолютно недосвідченого тренера, який працював з командою з середнім віком під 30, довірити йому зграю молодих клоунів з Бразилії - це ідеальний варіант