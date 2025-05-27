ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о назначении нового тренера

Донецкий «Шахтер» официально объявил о назначении турецкого специалиста Арды Турана на должность главного тренера первой команды клуба.

Он станет 39 наставником в истории донецкого клуба.

Отмечается, что 38-летний специалист подписал с «горняками» контракт, который будет действовать в течение 2 следующих сезонов. По информации турецких СМИ, по этому соглашению Арда Туран ежегодно будет зарабатывать 2 миллиона евро, что примерно в 2 раза больше, чем получал предыдущий тренер дончан Марино Пушич.

Последним местом работы Турана был турецкий «Эюпспор», с которым он финишировал на 6-м месте в чемпионате Турции с 53 очками в 36 матчах.

В этом сезоне УПЛ «Шахтер» занял 3-е место в турнирной таблице, набрав 62 очка в 30 матчах. Также команда выиграла Кубок Украины.