Арда Туран: легенда, дебошир, ноунейм

Фактически, всю весну об этом говорили, но все равно в определенной степени неожиданно: Арда Туран возглавил «Шахтер». Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин по поводу этого назначения уже успел сказать что-то особенное, как и в случае с назначением ван Леувена и Пушича, но сейчас не особо хочется ловить на ласковом слове гендира «горняков». Для этого еще будет соответствующий повод. А не будет – и слава Богу. Или Аллаху. Теперь каждому – свое. Главное – чтобы вовремя.

На данный момент главное – познакомиться поближе с новым рулевым бронзового призера чемпионата Украины.

***

Начать, несомненно, нужно с игроцкой карьерой Арды Турана, потому что, при всем уважении к Турану-тренеру, Туран-футболист покамест значительно известнее.

Начинал он в «Галатасарае». Талант универсального полузащитника, которого с юных лет начали величать «новым Георге Хаджи», проявился сразу. Однако он не сразу сумел пробиться в первую команду «Галатасарая». Для этого ему пришлось уйти в краткосрочную аренду – в «Манисаспор».

Там «новый Хаджи» хорошо себя проявил. И вернулся в «Галатасарай». Вернулся, чтобы стать лучшим футболистом команды, и ее капитаном. В 2008 году Арда в составе стамбульского гранда стал чемпионом Турции. В том же году его очень хотел приобрести «Милан», но Арда заявил, что хотел бы состояться, как игрок, именно в «Галатасарае».

В том же, 2008 году, Туран в составе сборной Турции стал бронзовым призером чемпионата Европы.

После того удачного сезона Арда еще на три года задержался в Турции, после чего отбыл в Испанию. За 12 миллионов евро его ангажировал «Атлетико». Именно в команде Диего Симеоне прошли лучшие футбольные годы Арды Турана.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран против Криштиану Роналду

В составе «матрасников» турецкий полузащитник с отличной передачей и сильнейшим ударом выиграл практически все, о чем мог мечтать – чемпионат и Кубок страны, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. А вот Лигу чемпионов он там выиграть не сумел: «Атлетико» с помощью Турана пробился в финал главного континентального кубка, но там проиграл.

Чтобы выиграть чемпионскую Лигу, в 2015-м Арда решился на переход в «Барселону». За этот трансфер «сине-гранатовые» заплатили около 35 миллионов евро, сделав Турана на то время самым дорогостоящим турецким футболистом.

Как оказалось потом, это решение Арды было ошибочным. Он не имел постоянного игрового времени на «Камп Ноу» (в отличие от «Атлетико»), его стали преследовать травмы. И Лигу чемпионов он не выиграл. Хотя к титулу чемпиона Испании, добытому на «Метрополитано», он добавил еще два, добытых в столице Каталонии.

Отработать свой контракт с «Барсой» до конца Турану не удалось. На него в каталонском клубе не рассчитывали, посему пришлось искать новый клуб. Не мудрствуя лукаво, Арда вернулся на Родину. В клуб, которым опекается президент Турции Эрдоган, которого Арда считает своим «братом и отцом» – «Истанбул Башакшехир».

Там он маялся до тех пор, пока не истек срок соглашения с «Барселоной». А когда истек, в 2020-м, Арда Туран вернулся на круги своя – в «Галатасарай». В этот раз в составе «желто-красных» Арда не сумел выиграть трофеев, и в 35 лет решил повесить бутсы на гвоздь.

***

Окромя славной футбольной карьеры, Арда Туран славен и скандалами.

Собственно, разного рода скандалы преследовали Арду Турана всю его сознательную жизнь. Выступая и в чемпионате Турции, и в чемпионате Испании, Арда очень часто ссорился с арбитрами. И не просто ссорился, а порой бросался по ним бутсами, ругал благим матом и пихал в грудь. За это получал и денежные штрафы, и длительные дисквалификации.

fotomac.com.tr

Однако на порядок больше штрафы Арда получал, скажем так, вне футбольного поля. В бытность футболистом «Барселоны» Арда пристрастился к азартным играм, и просадил в казино значительную часть своих денежных средств. Но это еще полбеды. Беда в том, что тогда Арда оказался фигурантом громкого дела о неуплате налогов. Турецкому футболисту грозил год тюрьмы. Однако худшего удалось избежать: Туран признал себя виновным в неуплате налогов и уплатил штраф в размере 630 тысяч евро.

Платил штраф Арда и собственнику виллы, которую он арендовал в Барселоне, когда играл за «блауграну». Тот собственник пожаловался в суд, что Арда и его многочисленные дружки регулярно устраивали «дикие танцы», после чего мебель и бытовая техника оказались непригодными.

Хотя самый громкий конфликт Турана случился уже в Турции. В его бытность игроком «Башакшехира». В одном из ночных клубов Стамбула Арда подрался с известным турецким певцом Беркаем Шахином. Арда сломал ему нос.

А когда осознал, что сделал, и во что вляпался, то приехал в больницу к Беркаю, чтобы замять конфликт. Но не просто так замять. Арда протянул Шахину пистолет, предлагая выстрелить в него. Беркай отказался. Тогда Туран пальнул из оружия прямо в палате. За все это Арда был приговорен к почти трехлетнему заключению. Однако оно оказалось условным. Не зря ведь Эрдоган – «брат и отец» Арды. Хотя штраф в 375 тысяч евро Турану тогда пришлось заплатить.

Конфликтовал он и в сборной Турции. В 2017-м Арда повздорил с 70-летним журналистом, который обвинил его в том, что тот во время Евро-2016 требовал у национальной федерации выплатить бонусы. Повздорил в своем стиле: у всех на виду схватил газетчика за горло.

Как следствие – Турану в том же, 2017-м, пришлось завязать со сборной. И это – за шаг до сотого поединка.

***

В 2023 году Арда Туран перешел на тренерскую работу. В апреле того года Арда возглавил «Эюпспор». До Турана «Эюпспор» прозябал в низших лигах турецкого футбола, а на момент назначения Арды его клуб считался середняком второго по силе турецкого дивизиона.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Но за один лишь сезон «Эюпспор» во главе с Ардой Тураном повысился в классе. Причем превосходство этой команды над остальными было подавляющим.

Как когда-то в «Галатасарае», так и тогда в «Эюпспоре», Арда заявлял, что будет в этом клубе очень долго. До тех пор, когда не превратит свою команду в турецкий «Манчестер Сити». Как оказалось, не превратил.

Тем не менее, своей отличной работой в «Эюпспоре» Арда привлек к себе внимание. И на своей Родине, и за ее пределами. После Моуринью, возглавляющего «Фенербахче», персона тренера «Эюпспора» считалась второй по раскрученности в нынешнем сезоне турецкой Суперлиги.

И Арда всецело пытался поддерживать свою резонансную публичность. Однако не только словами или выходками. Но и работой. Под его руководством «Эюпспор» удачно стартовал в своем дебютном сезоне среди элиты. Долгое время команда шла четвертой, однако на финише чемпионата силенок не хватило. Потерпев пять поражений в шести крайних поединках, подопечные Турана финишировали на шестой строчке в таблице.

Чем же приметный футбол тренера Арди Турана? По словам новоиспеченного наставника «горняков», он пытается строить оборону в своей команде по образцу Диего Симеоне, а нападение – по лекалам Луиса Энрике.

Что это значит? Если просто, то это значит высокая линия защиты (в четыре оборонца), очень компактный, жесткий, а порой и агрессивный контакт против соперника, причем уже в средней линии. То есть, «Эюпспор» пытался высоко прессинговать своих соперников.

Что же касается линии атаки, то она должна быть практически всегда насыщена игроками, игроки эти должны до автоматизма знать свой маневр, и за счет численного преимущества создавать постоянную опасность у чужих ворот.

Арда приверженец схемы 4-4-2, которая при необходимости может запросто трансформироваться в 4-1-4-1, а также в 3-5-2. Эти формации не чужды нынешнему «Шахтеру». Как и желание Арды играть в интенсивный и зрелищный футбол, заточенный в первую очередь на контроле мяча.

Но… То, что получалось у Арды и его команды во втором дивизионе, в элитном дивизионе уже шло со скрипом. А то и вовсе не получалось.

Сравнительно высокое место «Эюпспора» – залог уверенной игры, в первую очередь, голкипера. Берке Озер стал лучшим вратарем турецкой Суперлиги нынешнего сезона. А вот по другим позициям, в других номинациях «Эюпспор» заметно просел.

Команде редко получалось держать высокую линию обороны. Нечасто получалось и высоко прессинговать. По этому показателю команда Арды – середняк. А по количеству ударов и ожидаемым голам – еще ниже. Единственное, что на уровне – владение мячом (шестые в лиге). Однако порой это владение было холостым, стерильным. Владение ради владения.

ФК Эюпспор

Наверняка многие беды «Эюпспора» в ушедшем сезоне – из-за сравнительно невысокого уровня игроков, ведь одно дело играть во втором дивизионе, и совсем другое – в элитном. Но, вместе с тем, нужно отметить и то, что и сам Арда порой не мог выйти за рамки своего лекала, не мог предложить своей команде иной алгоритм.

Скорее всего, это из-за неопытности. А еще из-за излишнего упрямства. Он очень хотел, чтобы его «Эюпспор» играл так, как «Манчестер Сити».

Это хорошее желание. Но иногда нужно смотреть не только вверх, но и под ноги.