Назван лучший игрок в матче КЧМ между Флуминенсе и Аль-Хиляль

4 июля в 22:00 прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль» играли на арене Citrus Bowl в Орландо.

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Бразильская команда забила гол в раздевалку. Мартинелли вывел Флуминенсе вперед (1:0). Саудовскому клубу удалось уравнять ситуацию в матче. Отличился Маркос Леонардо (1:1) Вскоре Флуминенсе снова вышел вперед. На 70-й минуте отличился Эркулес (2:1).

Приз для лучшего игрока матча получил бразилец Эркулес, который забил победный гол.

Флеминенсе в полуфинале сыграет против лучшего в паре Палмейрас – Челси.

🏆 Клубный чемпионат мира 2025

1/4 финала, 4 июля. Орландо

Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 2:1

Голы: Мартинелли, 40, Эркулес, 70 – Маркос Леонардо, 51

ФОТО. Бразилец Эркулес назван лучшим игроком матча