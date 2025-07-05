Назван лучший игрок в матче КЧМ между Флуминенсе и Аль-Хиляль
Приз получил бразилец Эркулес, который забил победный гол
4 июля в 22:00 прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Бразильский «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль» играли на арене Citrus Bowl в Орландо.
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Бразильская команда забила гол в раздевалку. Мартинелли вывел Флуминенсе вперед (1:0). Саудовскому клубу удалось уравнять ситуацию в матче. Отличился Маркос Леонардо (1:1) Вскоре Флуминенсе снова вышел вперед. На 70-й минуте отличился Эркулес (2:1).
Приз для лучшего игрока матча получил бразилец Эркулес, который забил победный гол.
Флеминенсе в полуфинале сыграет против лучшего в паре Палмейрас – Челси.
🏆 Клубный чемпионат мира 2025
1/4 финала, 4 июля. Орландо
Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 2:1
Голы: Мартинелли, 40, Эркулес, 70 – Маркос Леонардо, 51
ФОТО. Бразилец Эркулес назван лучшим игроком матча
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