Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Назван лучший игрок в матче КЧМ между Флуминенсе и Аль-Хиляль
Клубный чемпионат мира
05 июля 2025, 01:23 | Обновлено 05 июля 2025, 01:27
97
0

Назван лучший игрок в матче КЧМ между Флуминенсе и Аль-Хиляль

Приз получил бразилец Эркулес, который забил победный гол

05 июля 2025, 01:23 | Обновлено 05 июля 2025, 01:27
97
0
Назван лучший игрок в матче КЧМ между Флуминенсе и Аль-Хиляль
FIFA. Эркулес

4 июля в 22:00 прошел матч 1/4 финала клубного чемпионата мира.

Бразильский «Флуминенсе» и саудовский «Аль-Хиляль» играли на арене Citrus Bowl в Орландо.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Бразильская команда забила гол в раздевалку. Мартинелли вывел Флуминенсе вперед (1:0). Саудовскому клубу удалось уравнять ситуацию в матче. Отличился Маркос Леонардо (1:1) Вскоре Флуминенсе снова вышел вперед. На 70-й минуте отличился Эркулес (2:1).

Приз для лучшего игрока матча получил бразилец Эркулес, который забил победный гол.

Флеминенсе в полуфинале сыграет против лучшего в паре Палмейрас – Челси.

🏆 Клубный чемпионат мира 2025

1/4 финала, 4 июля. Орландо

Флуминенсе (Бразилия) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 2:1

Голы: Мартинелли, 40, Эркулес, 70 – Маркос Леонардо, 51

ФОТО. Бразилец Эркулес назван лучшим игроком матча

По теме:
ФОТО. Сексуальная девушка лидера Челси будоражит своими луками
Сетка плей-офф клубного ЧМ-2025. На кого выйдет Флуминенсе в полуфинале?
ПСЖ – Бавария. Текстовая трансляция матча
Флуминенсе Аль-Хиляль клубный чемпионат мира по футболу Эркулес Перейра лучший игрок
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Футбол | 04 июля 2025, 09:04 9
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется

Тренеры, которые в свое время работали с Ильей Забарным, высказались о его возможной смене клуба

Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
Футбол | 04 июля 2025, 07:27 2
Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола
Мегатрансфер. Арсенал готовит обмен Зинченко на звезду мирового футбола

Украинский футболист может продолжить карьеру в Милане

Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Бокс | 04.07.2025, 07:23
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Теннис | 04.07.2025, 21:33
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Свитолина не сумела одолеть 23-ю ракетку в 3-м раунде и покинула Уимблдон
Арда ТУРАН: «Игроки Шахтера меня приятно удивили. Вижу огонь в их глазах»
Футбол | 05.07.2025, 00:38
Арда ТУРАН: «Игроки Шахтера меня приятно удивили. Вижу огонь в их глазах»
Арда ТУРАН: «Игроки Шахтера меня приятно удивили. Вижу огонь в их глазах»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
МИЛЕВСКИЙ: «Он – главная легенда Динамо, не Шевченко и не Ребров»
04.07.2025, 07:41 16
Футбол
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
Почтили память Диогу Жоты. Неожиданный разгром в игре Испании с Португалией
03.07.2025, 23:59
Футбол
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
Флорентино Перес принял неожиданное решение относительно Лунина в Реале
03.07.2025, 23:02 2
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
03.07.2025, 19:24 2
Бокс
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
Определена соперница Ястремской в 1/16 финала Уимблдона-2025
03.07.2025, 21:11
Теннис
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
03.07.2025, 13:26 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
03.07.2025, 21:49
Футбол
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
Суперкамбек! Ястремская одолела россиянку и вышла в 1/16 финала Уимблдона
03.07.2025, 20:05 75
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем