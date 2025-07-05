ВИДЕО. Невеста Криштиану Роналду выходит в большой бизнес

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес готовится запустить собственную линию косметики.

После трех сезонов шоу «Я – Джорджина» на Netflix она решила сосредоточиться на бизнесе в сфере красоты, включая косметику по уходу за кожей и парфюмерию, сообщает сайт paparazzi.com.ar.

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Проект уже в работе: выбрано название, сформирована команда специалистов, ведется разработка формул и упаковки.

По информации источников, часть прибыли направят на помощь женщинам в трудных жизненных ситуациях.

Ранее Джорджина уже сотрудничала с люксовыми брендами, но теперь хочет контролировать всё самостоятельно.