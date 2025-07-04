Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна новая клаусула в контракте Уильямса. Сколько платить Барсе
Испания
04 июля 2025, 21:11 |
1132
5

Стала известна новая клаусула в контракте Уильямса. Сколько платить Барсе

Неприятная новость для каталонского клуба

04 июля 2025, 21:11 |
1132
5
Стала известна новая клаусула в контракте Уильямса. Сколько платить Барсе
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

В пятницу Атлетик Бильбо объявил о новом длительном контракте вингера сборной Испании Нико Уильямса.

Это стало проблемой для Барселоны, потому что в новом договор молодого игрока значительно увеличивается клаусула, которую нужно выплатить для расторжения договора – на 50%.

Теперь она составляет 90 миллионов евро.

Это неприятная новость для каталонского клуба, который не мог одним платежом выплатить прошлую клаусулу, а переговоры как раз остановились из-за того, что Атлетик требовал всю сумму сразу, а не частями.

Пока нет информации, собирается ли Барселона дальше бороться за Уильямса, на которого ранее была нацелена Бавария.

По теме:
Легенда Ман Сити достиг соглашения с новым клубом. Романо подтвердил
Недоволен в Мадриде. Арсенал готов забрать футболиста Реала за 90 млн евро
УЕФА оштрафовал Челси, Рому и Барселону на существенные суммы
Барселона Атлетик Бильбао Нико Уильямс трансферы трансферы Ла Лиги
Иван Зинченко Источник: The Athletic
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
Футбол | 03 июля 2025, 21:49 0
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после трагедии Диогу Жоты

Клуб вывел из обращения 20-й номер, до этого принадлежавший португальцу

УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
Бокс | 04 июля 2025, 01:08 1
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»
УСИК: «Это единственный соперник в моей карьере, которого я не люблю»

У украинского боксера остались не слишком приятные воспоминания о Марко Хуке

Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Теннис | 04.07.2025, 18:00
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Элина Свитолина – Элизе Мертенс. Прогноз и анонс на матч Уимблдона-2025
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
Футбол | 03.07.2025, 22:25
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
Рома назвала цену на Довбика. Готовится невероятная сделка для украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины стал тренером Металлиста 1925
Футбол | 04.07.2025, 20:48
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины стал тренером Металлиста 1925
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок сборной Украины стал тренером Металлиста 1925
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
easterly
І буде більбао продавати його довго і нудно
Ответить
+1
Mark4854590
Щось малувато. Десь тихенько сміється один Фаті)
Ответить
+1
Falko
Тю, блін. Теж мені клаусула, 90. От в Жоріка стопісяд.
Ответить
+1
Markus Bob
Так и деградирует он там через год-два. Лошара он конечно. 
Ответить
0
Saar
Рафінья зробить все, щоб Вільямса в Барсі не було. А Рафінья - найкращий гравець  Барси разом з Левандовскі.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетико оформил один из самых дорогих трансферов в истории
02.07.2025, 16:19 2
Футбол
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
В команде Усика ответили Аль-Шейху на желание организации трилогии с Фьюри
03.07.2025, 19:24 2
Бокс
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
03.07.2025, 03:59 4
Футбол
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
Зинченко лаконично отреагировал на трагическую гибель форварда Ливерпуля
03.07.2025, 13:26 1
Футбол
В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри
В команде Усика назвали более важный бой, чем трилогия с Фьюри
03.07.2025, 21:48
Бокс
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
Свитолина выбила нейтралку и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2025
02.07.2025, 22:10 26
Теннис
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
Забарный – в ПСЖ. Украинский защитник в Париже не затеряется
04.07.2025, 09:04 9
Футбол
Легенда бокса: «Усик будет настолько избит, это кровавая бойня»
Легенда бокса: «Усик будет настолько избит, это кровавая бойня»
03.07.2025, 05:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем