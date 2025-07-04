Стала известна новая клаусула в контракте Уильямса. Сколько платить Барсе
Неприятная новость для каталонского клуба
В пятницу Атлетик Бильбо объявил о новом длительном контракте вингера сборной Испании Нико Уильямса.
Это стало проблемой для Барселоны, потому что в новом договор молодого игрока значительно увеличивается клаусула, которую нужно выплатить для расторжения договора – на 50%.
Теперь она составляет 90 миллионов евро.
Это неприятная новость для каталонского клуба, который не мог одним платежом выплатить прошлую клаусулу, а переговоры как раз остановились из-за того, что Атлетик требовал всю сумму сразу, а не частями.
Пока нет информации, собирается ли Барселона дальше бороться за Уильямса, на которого ранее была нацелена Бавария.
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