Стала известна новая клаусула в контракте Уильямса. Сколько платить Барсе

В пятницу Атлетик Бильбо объявил о новом длительном контракте вингера сборной Испании Нико Уильямса.

Это стало проблемой для Барселоны, потому что в новом договор молодого игрока значительно увеличивается клаусула, которую нужно выплатить для расторжения договора – на 50%.

Теперь она составляет 90 миллионов евро.

Это неприятная новость для каталонского клуба, который не мог одним платежом выплатить прошлую клаусулу, а переговоры как раз остановились из-за того, что Атлетик требовал всю сумму сразу, а не частями.

Пока нет информации, собирается ли Барселона дальше бороться за Уильямса, на которого ранее была нацелена Бавария.