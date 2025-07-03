КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался об уровне клубного чемпионата мира по футболу, который проходит на полях США.

«Если верить 4 пользователям в Твиттере, то уровень клубного чемпионата мира – дерьмо, но они ничего не смыслят в футболе. Все, кто разбирается, знают о высоком уровне команд, которые здесь играют.

Есть проблема в графике, например Лига наций перед началом турнира – это не лучший вариант, ведь мало времени на отдых», – сказал Куртуа.

Напомним, в четвертьфинале турнира мадридцы сыграли против «Ювентуса» – победили со счетом 1:0.