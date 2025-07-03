Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
Клубный чемпионат мира
03 июля 2025, 03:59 |
233
0

КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»

Голкипер – об уровне клубного чемпионата мира

03 июля 2025, 03:59 |
233
0
КУРТУА: «Если вы говорите, что он дерьмо, то не разбираетесь в футболе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался об уровне клубного чемпионата мира по футболу, который проходит на полях США.

«Если верить 4 пользователям в Твиттере, то уровень клубного чемпионата мира – дерьмо, но они ничего не смыслят в футболе. Все, кто разбирается, знают о высоком уровне команд, которые здесь играют.

Есть проблема в графике, например Лига наций перед началом турнира – это не лучший вариант, ведь мало времени на отдых», – сказал Куртуа.

Напомним, в четвертьфинале турнира мадридцы сыграли против «Ювентуса» – победили со счетом 1:0.

По теме:
ВИДЕО. Мбаппе посмеялся над футболистом Ювентуса. Что случилось
Куртуа о новичке Реала: «Он на другом уровне, я такого не видел»
Алонсо набросился на Трента в перерыве игры КЧМ. Раскритиковал его игру
Тибо Куртуа Реал Мадрид клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Football Espana
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
Бокс | 02 июля 2025, 07:44 3
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»
ФЬЮРИ: «Знаете, что сделает Усик после реванша с Дюбуа?»

Хьюи Фьюри считает, что Александр завершит карьеру

Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Футбол | 02 июля 2025, 15:33 6
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному
Руководство ПСЖ и Луис Энрике приняли решение по Забарному

Парижане уверены, что смогут подписать украинца

Килиан МБАППЕ: «Реал мог забить пять голов, но он все испортил»
Футбол | 03.07.2025, 03:03
Килиан МБАППЕ: «Реал мог забить пять голов, но он все испортил»
Килиан МБАППЕ: «Реал мог забить пять голов, но он все испортил»
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
Теннис | 02.07.2025, 10:38
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
ВИДЕО. Гауфф потеряла серьгу во время матча. Ястремская нашла и вернула
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Футбол | 02.07.2025, 23:44
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Довбик готовится сменить команду. На Рому вышел легендарный клуб Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
Украинец, который оказался ненужным Динамо, нашел себе новый клуб
01.07.2025, 21:15 3
Футбол
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
Кто чаще всего побеждал в истории клубного чемпионата мира по футболу
01.07.2025, 15:30 4
Футбол
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он быстро пострадает, это очень легкий бой»
ФЬЮРИ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он быстро пострадает, это очень легкий бой»
02.07.2025, 00:47
Бокс
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
Букмекеры существенно изменили коэффициенты на реванш Усика и Дюбуа
01.07.2025, 08:18 2
Бокс
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Реванш Усик – Дюбуа? Он точно проигрывает этот бой»
01.07.2025, 09:32
Бокс
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
ЧИСОРА: «Мне предложили большие деньги за бой с ним, но я пас, не хочу»
01.07.2025, 00:25 2
Бокс
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру. Романо подтвердил
01.07.2025, 09:46 1
Футбол
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
Украинский клуб заплатил взятку сотруднику ТЦК. Стала известна причина
01.07.2025, 20:13 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем