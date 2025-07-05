Динамо отказалось от трансфера дорогостоящего бразильца
Чоки в клубе не будет
Киевское «Динамо» интересовалось бразильским центральным защитником «Коринтианса» Чокой.
Однако, по информации источника, на приход бразильца в Киев сейчас никто не рассчитывает. Прошлой зимой «бело-синие» действительно проявили интерес к этому 21-летнему футболисту, но с тех пор столичный клуб не рассматривает его как вариант усиления по ряду причин.
В 2025 году Чока провел 13 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что защитник клуба «Америка де Кали» и сборной Колумбии по футболу U-23 Брайан Медина серьезно заинтересовал киевское «Динамо».
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