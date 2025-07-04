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  4. Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
Украина. Премьер лига
04 июля 2025, 12:05 |
5244
1

Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины

Иван Петряк, Виктор Корниенко и Андрей Тотовицкий будут тренироваться с юношеской командой горняков

04 июля 2025, 12:05 |
5244
1
Туран указал на дверь 3 игрокам Шахтера. 2 из них играли за сборную Украины
ФК Шахтер. Арда Туран

Защитник Виктор Корниенко, а также атакующие полузащитники Андрей Тотовицкий и Иван Петряк, скорее всего, покинут донецкий «Шахтер» в летнее трансферное окно, сообщает украинский журналист Дмитрий Венков.

По информации источника, на этих трех футболистов не рассчитывает главный тренер «горняков» Арда Туран.

Все они будут тренироваться с юношеской командой «Шахтера», пока не найдут себе новые клубы.

Интересно, что контракт Андрея Тотовицкого с «Шахтером» уже закончился, но клуб предоставил ему возможность поддерживать форму до того, как он найдет себе новую команду.

Стоит отметить, что Виктор Корниенко и Иван Петряк являются экс-игроками национальной сборной Украины.

Ранее «Шахтер» сообщил о травмах двух футболистов на сборах.

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Дмитрий Вус Источник: Telegram
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