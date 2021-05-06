Минай прибыл на матч против Шахтера, игра началась (обновлено)

Обновлено. 19:35. Игроки «Миная» вышли на поле, матч стартовал.
Обновлено. 19:21. Футболисты «Миная» согласились выйти на матч и готовы появиться на поле.
Обновлено. 19:15. Журналист Футбол 1 проинформировал о том, что ассистент главного тренера «Миная» сказал, что команда выйдет на матч.
Обновлено 19:10. Если к 19:25 игроки «Миная» не выйдут на игру, то им присудят техническое поражение.
По информации Футбол 1, наставник «Миная» Николай Цымбал прибыл в Киев на матч УПЛ против «Шахтера», тогда как команда опоздала.
Однако к 18:30 футболисты все же прибыли на матч. Сообщается, что игра состоится, однако, возможно, с небольшим опозданием (старт назначен на 19:00).
Ранее сообщалось, что клуб решил не играть из-за котировок букмекерских контор.
Сам Цымбал в комментарии Футбол 1 сказал, что ничего не знал и связывался с руководством, чтобы прояснить позицию.
«Минай» в случае поражения официально вылетит в Первую лигу.
Источник — Футбол 1/2/3
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Как хотят, так и вертят.
Вот чего ждали лисы
похоже это твоя белка
похоже это твоя белка
Я-за!
Сейчас будут выдвигать свои требования
То есть, без всяких ставок, дарят шахте технарь из-за своих внутренних проблем.
Нах было приезжать?
"Що трапилося? Минай не вийде на гру проти Шахтаря"
Ай ай ай)))
Они же поверили!
"Що трапилося? Минай не вийде на гру проти Шахтаря"
Ай ай ай)))
Сейчас будут выдвигать свои требования
То есть, без всяких ставок, дарят шахте технарь из-за своих внутренних проблем.
Нах было приезжать?
Как хотят, так и вертят.
Вот чего ждали лисы
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