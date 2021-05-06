Минай прибыл на матч против Шахтера, игра началась (обновлено)

Тренер Николай Цымбал ничего не знал, но команда вышла на поле

  • 06.05.2021 19:10
  • 8784 просмотра
  • 47 комментариев
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Минай прибыл на матч против Шахтера, игра началась (обновлено)
© shakhtar.com

Обновлено. 19:35. Игроки «Миная» вышли на поле, матч стартовал.

Обновлено. 19:21. Футболисты «Миная» согласились выйти на матч и готовы появиться на поле.

Обновлено. 19:15. Журналист Футбол 1 проинформировал о том, что ассистент главного тренера «Миная» сказал, что команда выйдет на матч.

Обновлено 19:10. Если к 19:25 игроки «Миная» не выйдут на игру, то им присудят техническое поражение.

По информации Футбол 1, наставник «Миная» Николай Цымбал прибыл в Киев на матч УПЛ против «Шахтера», тогда как команда опоздала.

Однако к 18:30 футболисты все же прибыли на матч. Сообщается, что игра состоится, однако, возможно, с небольшим опозданием (старт назначен на 19:00).

Ранее сообщалось, что клуб решил не играть из-за котировок букмекерских контор.

Сам Цымбал в комментарии Футбол 1 сказал, что ничего не знал и связывался с руководством, чтобы прояснить позицию.

«Минай» в случае поражения официально вылетит в Первую лигу.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 19:35
    0
    vitalikss86, 06.05.2021 19:31
    Я вот не совсем понимаю - Вы всерьёз думаете что Шахтёр боится Миная ..... скорее наоборот Минай боится раз не выходит на поле
    Я отмечаю то, что уже минимум 3 случай в этом чемпе, когда в пользу ржавых "случайно" происходят странные вещи. Странный технарь с утренними проверками поля. Странное удаление Василя. Не более того.
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 06.05.2021 19:33
    -2
    Все!!! Вийшли. Закінчуй кусалово!
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 06.05.2021 19:31
    -2
    Петр Яновский, 06.05.2021 19:19
    Как игра с Копанкой, то у всех внутренние проблемы. У Ингульца поле за 12 часов до игры обследовать начали, на дай боже подготовят У Зари вратаря удалили. Теперь это шипито. Соупадение
    Я вот не совсем понимаю - Вы всерьёз думаете что Шахтёр боится Миная ..... скорее наоборот Минай боится раз не выходит на поле
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 19:30
    0
    vitalikss86, 06.05.2021 19:29
    Минай зря не выходит - вон Олимпик 3:0 летит надо все силы отдать очко бы взяли если б то все в последнем туре б решилось ... а там кто знает
    Номинальный хозяин поля сегодня Мынай!
    Как хотят, так и вертят.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 19:29
    0
    Рух - Олимпик уже 3:0!
    Вот чего ждали лисы
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 06.05.2021 19:29
    +1
    Минай зря не выходит - вон Олимпик 3:0 летит надо все силы отдать очко бы взяли если б то все в последнем туре б решилось ... а там кто знает
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 06.05.2021 19:27
    +1
    сергей богданов, 06.05.2021 19:24
    Кто устроил это шоу?
    По ходу без Мили там не обошлось.
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 19:27
    0
    090545, 06.05.2021 19:25
    Лет 8 назад были...
    Что ты там под деревом делаешь, дурачок? Опять прилезли дырявые из ОРДЛы
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.05.2021 19:27
    0
    Прижали президента Миная так что все конец игрушке. Скорее всего это последний сезон этого клуба. Дальше в лучшем случаи вторая лига
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 19:25
    -2
    UKRAINE FAN, 06.05.2021 19:23
    Это называется детский сад, Где ты видел нормальных болельщиков динамо?
    Лет 8 назад были...
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 19:24
    -1
    090545, 06.05.2021 19:24
    первый раз вижу
    похоже это твоя белка
    Кого ты первый раз видишь? Шл...хту?
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 19:24
    -1
    Петр Яновский, 06.05.2021 19:21
    Это твою любимый клуб. Еще Пылекопец, Шл....та, Ржавый шоколад.
    первый раз вижу
    похоже это твоя белка
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 06.05.2021 19:24
    0
    Кто устроил это шоу?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.05.2021 19:24
    0
    Lazio, 06.05.2021 19:22
    Ти дурак, чи прикидаєшся??? Тобто Минай не вийде на гру - то в цім винен Шахтар??? І Минаю буде незаслужений тєхнарь???? Іли лікуйся, доки не пізно!!!
    Там уже все запущенно , так что поздно лечится!
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 06.05.2021 19:23
    -1
    balabolchenko_lompachenko, 06.05.2021 19:17
    Ржавым не место в украинском футболе. Пускай в чемпионате денере ленере выступают
    Іди лікуйся, придурок!!! При чім тут футбол до політики бариг???
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.05.2021 19:23
    -3
    090545, 06.05.2021 19:20
    Что такое "копанка"?
    Это называется детский сад, Где ты видел нормальных болельщиков динамо?
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 19:22
    0
    sadandr, 06.05.2021 19:17
    Цікаво - а Минай з Ворсклою в останньому турі вийде на поле....
    Рух - Олимпик уже 2:0!!! Минай появился в туннеле.)))
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 06.05.2021 19:22
    -1
    DK1961, 06.05.2021 19:04
    Ржавые недоноски в 19.00 выйдут на игру и с нетерпением будут ждать свистка судьи о начале матча. А потом снова незаслуженный технарь сопернику и можно с лёгким сердцем всем бибизьянкам ехать за своими бананами на родину. И долго мы все это терпеть будем
    Ти дурак, чи прикидаєшся??? Тобто Минай не вийде на гру - то в цім винен Шахтар??? І Минаю буде незаслужений тєхнарь???? Іли лікуйся, доки не пізно!!!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.05.2021 19:21
    -2
    DK1961, 06.05.2021 19:16
    Главный клоун - убийца Брагина и по совместительству хозяин УАФ. Отсюда все судьишки ваксы баксы и кабинетные победы.
    Да да и отсюда говно игра от динамо на протяжении 4 сезонов. А главный клоун это раньше было когда один Сурок это президент клуба и президент ФФУ вот это полный пизде... А потом он стает одним ил любителей руского мира и партии за життя вот в каком клубе полный пиз...
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
      Орлов Михаил, 06.05.2021 19:21
    -3
    Точно рука Кремля! Путен хочет всех в будку загнать, пател гибридный!
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 06.05.2021 18:53
    +5
    Все эти игры кабинетные также поспособствовали развалу шлюхтеров. Разве можно качественно играть, если знаешь, что твою задницу в нужный момент спасёт купленный судья или решение в павелкинских кабинетах?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 18:51
    +5
    Шапито ржавых продолжается. Недоклуб даже 2 место без вони выиграть не может.
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 06.05.2021 19:09
    +4
    Ну ШД хорошо, что в Ужгород не поехали, а Минай игру в Киев перенес, выйдут на поле, а после по домам, а там второй технарь будет. Цирк...
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 19:20
    +3
    090545, 06.05.2021 19:19
    Ведущие считают что Шахтёр должен сыграть двухсторонку, раз уже люди пришли.
    Я-за!
    Это не ведущие, а клоуны Рината
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 06.05.2021 19:16
    +3
    UKRAINE FAN, 06.05.2021 19:13
    Понабрали клоунов в УПЛ за то идем к 16 командам. Дальше будет веселее!
    Главный клоун - убийца Брагина и по совместительству хозяин УАФ. Отсюда все судьишки ваксы баксы и кабинетные победы.
    Ссылка
    FidanFCCO
    online
      FidanFCCO, 06.05.2021 19:04
    +3
    Нормальный зашквар от минтая,кротов и букмекеров
    Ссылка
    DK1961
    online
      DK1961, 06.05.2021 19:08
    +2
    090545, 06.05.2021 19:06
    Минай закрылся в раздевалке и требует зарплату!
    Сейчас будут выдвигать свои требования
    То есть, без всяких ставок, дарят шахте технарь из-за своих внутренних проблем.
    Нах было приезжать?
    Ты не понял?!! Игрокам давно все обещано за сдачу матча. Просто представлено в форме "не выходите на игру, свою зарплату тогда получите".
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 06.05.2021 19:04
    +2
    А міг Минай відправити Кротів в другу лігу.😂
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 06.05.2021 18:58
    +2
    Та вы шо???)))А якже от это?
    "Що трапилося? Минай не вийде на гру проти Шахтаря"
    Ай ай ай)))
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 18:44
    +2
    Так теперь мабуть Олимпик отказывается выходить на поле во Львове.
    Они же поверили!
    Ссылка
    vitalikss86
    online
      vitalikss86, 06.05.2021 19:29
    +1
    Минай зря не выходит - вон Олимпик 3:0 летит надо все силы отдать очко бы взяли если б то все в последнем туре б решилось ... а там кто знает
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 06.05.2021 19:27
    +1
    сергей богданов, 06.05.2021 19:24
    Кто устроил это шоу?
    По ходу без Мили там не обошлось.
    Ссылка
    sadandr
    online
      sadandr, 06.05.2021 19:17
    +1
    BekXan, 06.05.2021 18:58
    Та вы шо???)))А якже от это?
    "Що трапилося? Минай не вийде на гру проти Шахтаря"
    Ай ай ай)))
    Цікаво - а Минай з Ворсклою в останньому турі вийде на поле....
    Ссылка
    FidanFCCO
    online
      FidanFCCO, 06.05.2021 19:17
    +1
    Опана сказали что игра будет
    Ссылка
    balabolchenko_lompachenko
    online
      balabolchenko_lompachenko, 06.05.2021 19:17
    +1
    Петр Яновский, 06.05.2021 18:51
    Шапито ржавых продолжается. Недоклуб даже 2 место без вони выиграть не может.
    Ржавым не место в украинском футболе. Пускай в чемпионате денере ленере выступают
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 19:06
    +1
    Минай закрылся в раздевалке и требует зарплату!
    Сейчас будут выдвигать свои требования
    То есть, без всяких ставок, дарят шахте технарь из-за своих внутренних проблем.
    Нах было приезжать?
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 19:35
    0
    vitalikss86, 06.05.2021 19:31
    Я вот не совсем понимаю - Вы всерьёз думаете что Шахтёр боится Миная ..... скорее наоборот Минай боится раз не выходит на поле
    Я отмечаю то, что уже минимум 3 случай в этом чемпе, когда в пользу ржавых "случайно" происходят странные вещи. Странный технарь с утренними проверками поля. Странное удаление Василя. Не более того.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 19:30
    0
    vitalikss86, 06.05.2021 19:29
    Минай зря не выходит - вон Олимпик 3:0 летит надо все силы отдать очко бы взяли если б то все в последнем туре б решилось ... а там кто знает
    Номинальный хозяин поля сегодня Мынай!
    Как хотят, так и вертят.
    Ссылка
    090545
    online
      090545, 06.05.2021 19:29
    0
    Рух - Олимпик уже 3:0!
    Вот чего ждали лисы
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 06.05.2021 19:27
    0
    090545, 06.05.2021 19:25
    Лет 8 назад были...
    Что ты там под деревом делаешь, дурачок? Опять прилезли дырявые из ОРДЛы
    Ссылка
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