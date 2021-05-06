Минай прибыл на матч против Шахтера, игра началась (обновлено)

Обновлено. 19:35. Игроки «Миная» вышли на поле, матч стартовал.

Обновлено. 19:21. Футболисты «Миная» согласились выйти на матч и готовы появиться на поле.

Обновлено. 19:15. Журналист Футбол 1 проинформировал о том, что ассистент главного тренера «Миная» сказал, что команда выйдет на матч.

Обновлено 19:10. Если к 19:25 игроки «Миная» не выйдут на игру, то им присудят техническое поражение.

По информации Футбол 1, наставник «Миная» Николай Цымбал прибыл в Киев на матч УПЛ против «Шахтера», тогда как команда опоздала.

Однако к 18:30 футболисты все же прибыли на матч. Сообщается, что игра состоится, однако, возможно, с небольшим опозданием (старт назначен на 19:00).

Ранее сообщалось, что клуб решил не играть из-за котировок букмекерских контор.

Сам Цымбал в комментарии Футбол 1 сказал, что ничего не знал и связывался с руководством, чтобы прояснить позицию.

«Минай» в случае поражения официально вылетит в Первую лигу.