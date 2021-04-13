Челси – Порту. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видео голов и обзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 13.04.2021 22:15
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Челси – Порту. Видео голов и обзор матча (обновляется)
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля в 22:00 в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» играет против «Порту» (первая игра – 2:0).

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO. Матч проходит на нейтральном поле в испанской Севилье.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется).

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Источник — Sport.ua

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