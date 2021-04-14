ТУХЕЛЬ: «В полуфинале не хотел бы играть против английской команды»

«Челси» уступил «Порту» (0:1) в ответной игре Лиги чемпионов, но прошел португальцев по сумме двух матчей (первый матч 2:0). Главный тренер лондонцев Томас Тухель прокомментировал выход в полуфинал.
«Мы приняли все необходимые меры. Получилась тяжелейшая схватка. Возможно, это была не лучшая игра для просмотра по ТВ, но с кромки поля она смотрелась как очень напряженная, очень быстрая игра. Было крайне сложно действовать против португальцев и уходить от их напора.
Я не высказываю пожеланий, но в целом я бы не хотел играть в Лиге чемпионов УЕФА с командами из своей лиги. До игры соперников еще остается время. Я буду ее смотреть, и мне приятно будет смотреть в качестве полуфиналиста. Возможно всякое - «Ливерпуль» дома очень силен. А для нас - как получится, так и будет», - сказал Тухель.
В полуфинале «Челси» сыграет с победителем матча «Ливерпуль» - «Реал».
Источник — УЕФА
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«Мы приняли все необходимые меры. Получилась тяжелейшая схватка. Возможно, это была не лучшая игра для просмотра по ТВ, но с кромки поля она смотрелась как очень напряженная, очень быстрая игра. Было крайне сложно действовать против португальцев и уходить от их напора.
Я не высказываю пожеланий, но в целом я бы не хотел играть в Лиге чемпионов УЕФА с командами из своей лиги. До игры соперников еще остается время. Я буду ее смотреть, и мне приятно будет смотреть в качестве полуфиналиста. Возможно всякое - «Ливерпуль» дома очень силен. А для нас - как получится, так и будет», - сказал Клопп.
В полуфинале «Челси» сыграет с победителем матча «Ливерпуль» - «Реал».
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«Мы приняли все необходимые меры. Получилась тяжелейшая схватка. Возможно, это была не лучшая игра для просмотра по ТВ, но с кромки поля она смотрелась как очень напряженная, очень быстрая игра. Было крайне сложно действовать против португальцев и уходить от их напора.
Я не высказываю пожеланий, но в целом я бы не хотел играть в Лиге чемпионов УЕФА с командами из своей лиги. До игры соперников еще остается время. Я буду ее смотреть, и мне приятно будет смотреть в качестве полуфиналиста. Возможно всякое - «Ливерпуль» дома очень силен. А для нас - как получится, так и будет», - сказал Клопп.
В полуфинале «Челси» сыграет с победителем матча «Ливерпуль» - «Реал».
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