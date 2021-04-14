Челси
0 : 1
Порту
13.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ТУХЕЛЬ: «В полуфинале не хотел бы играть против английской команды»

Наставник «Челси» высказался о выходе в полуфинал Лиги чемпионов

  • 14.04.2021 02:10
  • 216 просмотров
  • 2 комментария
ТУХЕЛЬ: «В полуфинале не хотел бы играть против английской команды»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Челси» уступил «Порту» (0:1) в ответной игре Лиги чемпионов, но прошел португальцев по сумме двух матчей (первый матч 2:0). Главный тренер лондонцев Томас Тухель прокомментировал выход в полуфинал.

«Мы приняли все необходимые меры. Получилась тяжелейшая схватка. Возможно, это была не лучшая игра для просмотра по ТВ, но с кромки поля она смотрелась как очень напряженная, очень быстрая игра. Было крайне сложно действовать против португальцев и уходить от их напора. 

Я не высказываю пожеланий, но в целом я бы не хотел играть в Лиге чемпионов УЕФА с командами из своей лиги. До игры соперников еще остается время. Я буду ее смотреть, и мне приятно будет смотреть в качестве полуфиналиста. Возможно всякое - «Ливерпуль» дома очень силен. А для нас - как получится, так и будет», - сказал Тухель.

В полуфинале «Челси» сыграет с победителем матча «Ливерпуль» - «Реал».

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    Женя Матийчук
      Женя Матийчук, 14.04.2021 02:34
    0
    жесть...что вы курите спорт юа, это уже даже не смешно, позорища.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 14.04.2021 02:34
    0
    Челси» уступил «Порту» (0:1) в ответной игре Лиги чемпионов, но прошел португальцев по сумме двух матчей (первый матч 2:0). Главный тренер лондонцев Юрген Клопп прокомментировал выход в полуфинал.
    «Мы приняли все необходимые меры. Получилась тяжелейшая схватка. Возможно, это была не лучшая игра для просмотра по ТВ, но с кромки поля она смотрелась как очень напряженная, очень быстрая игра. Было крайне сложно действовать против португальцев и уходить от их напора.
    Я не высказываю пожеланий, но в целом я бы не хотел играть в Лиге чемпионов УЕФА с командами из своей лиги. До игры соперников еще остается время. Я буду ее смотреть, и мне приятно будет смотреть в качестве полуфиналиста. Возможно всякое - «Ливерпуль» дома очень силен. А для нас - как получится, так и будет», - сказал Клопп.
    В полуфинале «Челси» сыграет с победителем матча «Ливерпуль» - «Реал».
    Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 14.04.2021 02:34
    0
    жесть...что вы курите спорт юа, это уже даже не смешно, позорища.
    Ссылка
    lizerginnn
    online
      lizerginnn, 14.04.2021 02:34
    0
    Челси» уступил «Порту» (0:1) в ответной игре Лиги чемпионов, но прошел португальцев по сумме двух матчей (первый матч 2:0). Главный тренер лондонцев Юрген Клопп прокомментировал выход в полуфинал.
    «Мы приняли все необходимые меры. Получилась тяжелейшая схватка. Возможно, это была не лучшая игра для просмотра по ТВ, но с кромки поля она смотрелась как очень напряженная, очень быстрая игра. Было крайне сложно действовать против португальцев и уходить от их напора.
    Я не высказываю пожеланий, но в целом я бы не хотел играть в Лиге чемпионов УЕФА с командами из своей лиги. До игры соперников еще остается время. Я буду ее смотреть, и мне приятно будет смотреть в качестве полуфиналиста. Возможно всякое - «Ливерпуль» дома очень силен. А для нас - как получится, так и будет», - сказал Клопп.
    В полуфинале «Челси» сыграет с победителем матча «Ливерпуль» - «Реал».
    Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха Ахахахахахахахахаха
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