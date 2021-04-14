13 апреля в 22:00 в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» играет против «Порту» (первая игра – 2:0).
В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO. Матч проходит на нейтральном поле в испанской Севилье.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:1. Тареми, 90+4 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мехди Тареми (Порту).
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Источник — Sport.ua
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