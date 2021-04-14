Челси
0 : 1
Порту
13.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Челси – Порту – 0:1. Феноменальная бисиклета! Видео гола и обзор матча

Смотрите видео голов и обзор матча 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 14.04.2021 00:10
  • 3053 просмотра
  • 1 комментарий
Челси – Порту – 0:1. Феноменальная бисиклета! Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля в 22:00 в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Челси» играет против «Порту» (первая игра – 2:0).

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO. Матч проходит на нейтральном поле в испанской Севилье.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 0:1. Тареми, 90+4 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Мехди Тареми (Порту).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 14.04.2021 00:38
    0
    Тореми на будущее дал шпаргалку как именно нужно забивать такому Челси
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 14.04.2021 00:38
    0
    Тореми на будущее дал шпаргалку как именно нужно забивать такому Челси
    Ссылка
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