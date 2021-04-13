Во вторник, 13 апреля, в Севилье на нейтральном поле стадиона «Рамос Санчес Писхуан» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Челси» примет «Порту».

«Челси»

Команда Томаса Тухеля, напомним, в первом четвертьфинальном поединке розыгрыша Лиги чемпионов обыграла португальцев со счетом 2:0. В середине первого тайма игры, которая, к слову, также проходила в Севилье на «Рамон Санчес Писхуан», отличился Маунт, а под занавес гол забил Чилуэлл.

Путевку в 1/4-ю «синие» завоевали в успешной для себя борьбе с мадридским «Атлетико» на стадии 1/8-й. В выездной игре, которая была проведена в Бухаресте, лондонцы выиграли 1:0, а в ответном домашнем поединке на родном «Стэмфорд Бридж» добились еще одной победы уже со счетом 2:0.

Напомним, участником плей-офф «Челси» стал после победы в группе E основного турнира розыгрыша. В 6 матчах «аристократы» под руководством Фрэнка Лэмпарда, уволенного в конце января, одержали 4 победы при 2 ничьих. Таким образом, с 14 очками в активе они опередили «Севилью», которая финишировала второй.

В настоящий момент в таблице английской Премьер-лиги подопечные Тухеля занимают 5 место. В 31 матче они набрали 54 очка, добившись 15 побед, 9 раз сыграв вничью и проиграв в семи поединках. В последний игровой уик-энд «Челси» на выезде разгромил «Кристал Пэлас» (4:1), чем закрыл домашнее поражение в предыдущем туре от «Вест Бромвича» (2:5). К слову, поражение от «дроздов» стало для Томаса Тухеля первым во главе «Челси» после серии из 14 матчей без неудач (10 побед, 4 ничьи).

«Порту»

Команда Серджио Консейсау до стадии 1/4 финала чемпионского турнира добралась после успеха в противостоянии с «Ювентусом» в 1/8-й. На своем поле «Порту» обыграл туринцев со счетом 2:1. С аналогичным результатом, но уже в пользу итальянцев завершилось основное время ответной встречи. Командам пришлось продолжить борьбу в овертайме, где обмен голами оказался победным для португальцев. Проиграв 2:3, они за счет большего количества голов на выезде, оказались лучше «старой синьоры».

В плей-офф розыгрыша «Порту» прошел после второго места в группе С. В шести поединках группового этапа португальцы набрали 13 очков (4 победы, 1 ничья, 1 поражение), и расположились вслед за «Манчестер Сити», который финишировал с 16 пунктами.

В турнирной таблице текущего чемпионата Португалии подопечные Консейсау занимают 2 место. У них в активе 60 очков после 26 матчей (18 побед, 6 ничьих, 2 поражения). Это на шесть пунктов меньше, нежели у единолично лидирующего «Спортинга», зато на три больше, чем у «Бенфики», которая замыкает топ-3. В 20 последних играх в национальном чемпионате «Порту» обходится без поражений (15 побед, 5 ничьих).

История встреч

На настоящий момент соперники провели между собой 9 матчей. Их встречи неизменно проходили в рамках Лиги чемпионов. На счету у «аристократов» 6 побед, включая первый матч текущего противостояния на четвертьфинальной стадии розыгрыша (2:0). «Порту» победил в двух поединках. Одна игра завершилась вничью.

В лондонских играх команд ранее неизменно побеждал «Челси» - 4 победы с общим счетом 8:2.

Ориентировочные составы:

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Хадсон-Одои, Жоржиньо, Ковачич, Чилуэлл, Маунт, Зиеш, Жиру.

«Порту»: Марчесин, Манафа, Мбемба, Пепе, Сануси, Отавио, Сержиу Оливейра, Урибе, Корона, Марега, Тареми.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят хозяева, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.84 по линии Parimatch.

13 апреля, вторник