Во вторник 13 апреля в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют английский «Челси» и португальский «Порту».

Шесть дней назад 7 апреля соперники встречались друг с другом здесь же в Севилье в первом поединке. Тогда номинальным хозяином поля считался «Порту», который проиграл со счетом 0:2. В первом тайме гол за «Челси» забил Маунт, а в конце игры Чиллуэлл закрепил успех англичан. Надо сказать, что и до первого матча подопечные Томаса Тухеля считались фаворитами этого противостояния, а теперь, имея в запасе два «гостевых» гола, их шансы пройти дальше еще больше повысились. Но, мы знаем, что в футболе нередко бывали разные случаи, когда в ответных играх все менялось в обратную сторону. Вполне возможно, что и «Порту» на этот раз постарается преподнести сюрприз более именитому сопернику.

Матч «Челси» - «Порту» начнется в 22.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.