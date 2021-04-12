Челси
0 : 0
Порту
13.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Челси - Порту. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 12.04.2021 20:45
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Челси - Порту. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник 13 апреля в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится второй четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют английский «Челси» и португальский «Порту». 

Шесть дней назад 7 апреля соперники встречались друг с другом здесь же в Севилье в первом поединке. Тогда номинальным хозяином поля считался «Порту», который проиграл со счетом 0:2. В первом тайме гол за «Челси» забил Маунт, а в конце игры Чиллуэлл закрепил успех англичан. Надо сказать, что и до первого матча подопечные Томаса Тухеля считались фаворитами этого противостояния, а теперь, имея в запасе два «гостевых» гола, их шансы пройти дальше еще больше повысились. Но, мы знаем, что в футболе нередко бывали разные случаи, когда в ответных играх все менялось в обратную сторону. Вполне возможно, что и «Порту» на этот раз постарается преподнести сюрприз более именитому сопернику.       

Матч «Челси» - «Порту» начнется в 22.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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