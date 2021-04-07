Малой кровью. Челси, не особо напрягаясь, переиграл Порту

В отличие от параллельного матча «Баварии» и «ПСЖ», в этой игре, казалось бы, особой интриги не будет. Да, «Порту» - крепкая команда, но не более, а класс игроков «Челси» выше. Поэтому, честно говоря, большинство из нас уже записали «Челси» в полуфиналисты Лиги чемпионов. Интересно было бы посмотреть, в каком состоянии лондонцы сейчас после недавнего поражения в чемпионате.

Игра началась спокойно, команды по очереди владели мячом. Но неожиданно первый голевой момент создали гости - Урибе слету пробил с линии штрафной над дальней девяткой. И тут же возник еще один момент - активен в эти минуты Отавио забрасывал круглого за спины защитникам, но Зайду не смог нормально ударить, банально не попав по мячу.

Португальцы активизировались, заработали большое количество угловых. После одного из них (прямой удар по воротам и вынос) мог забивать тот же Зайду, но не попал в практически пустую рамку.

И тут же свое слово сказали «пенсионеры». Красивым пасом Жоржиньо доставил круглого на линию штрафной Маунту, а тот не менее красиво развернулся и пробил низом в дальний угол. Это был практически первый голевой момент «Челси» в матче.

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В конце тайма «Порту» снова имел несколько моментов, но до конкретики дело не дошло. И, хотя по игре некоторое преимущество было у португальцев, на перерыв команды ушли при счете 0:1.

Во втором тайме Порту опять имел моменты - например, на 51 минуте Марега вышел на свидание с Менди - голкипер спас. Также мог забивать Луис Диас, но совсем немного не попал в дальний угол после удара с линии штрафной.

Ближе к концу матча команды начали массово делать замены. Одна из них едва не принесла результат - Пулишич мог забивать, но попал в перекладину. Но счет продержался неизменным недолго - Чиллуэлл подхватил мяч после неуверенной игры хозяев, вышел один на один с кипером «Порту», обыграл его и закатил мяч в пустые ворота.

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Игра была сделана. Результат матча вышел прогнозируемый, но у «Порту» были реальные моменты забить хотя бы гол. Но умение выжимать максимум из минимума - признак класса. На сегодня он в «Челси» выше. Посмотрим, что будет в ответном матче, но есть предчувствие, что в этом же стиле «Челси снова» возьмет свое.

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Первый матч.

«Порту» - «Челси» - 0:2.

Маунт, 32, Чиллуэлл, 85.

Мбемба, 63, Груйич, 79

«Порту»: Марчесин, Манафа (Франсиско Консейсао 82), Мбемба, Пепе, Зайду, Груйич, Урибе, Корона, Отавио, Тони Мартинес, 82), Марега (Фабио Виейра, 82), Луис Диас.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта, Ковачич (Эмерсон, 90+2), Жоржиньо, Чиллуэлл, Джеймс (Тьяго Силва, 80), Вернер (Пулишич, 65), Хаверц (Жиру, 65), Маунт (Канте, 80).

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания)

ПОРТУ - ЧЕЛСИ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА