Порту
0 : 0
Челси
07.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Порту - Челси. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией первого поединка четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА

  • 07.04.2021 00:18
  • 38 просмотров
  • 0 комментариев
Порту - Челси. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 7 апреля, состоится первый поединок четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Порту» и «Челси». Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания), начало - в 22:00.

Команда Томаса Тухеля, пройдя в 1/8 финала крепкий мадридский «Атлетико», считается фаворитом этой пары. Но такое впечатление несколько неожиданно испортил матч в чемпионате - «пенсионеры» сенсационно проиграли «Брайтону» (2:5). С другой стороны, «Порту» на предыдущей стадии за счет правила выездного гола неожиданно прошел «Ювентус», потому португальцев тоже не стоит преждевременно недооценивать. Хотя исторически для «Челси» это несложный соперник - из восьми матчей англичане выиграли пять, а проиграли только один раз.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Порту» - «Челси».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности