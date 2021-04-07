В среду, 7 апреля, состоится первый поединок четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся «Порту» и «Челси». Матч пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания), начало - в 22:00.

Команда Томаса Тухеля, пройдя в 1/8 финала крепкий мадридский «Атлетико», считается фаворитом этой пары. Но такое впечатление несколько неожиданно испортил матч в чемпионате - «пенсионеры» сенсационно проиграли «Брайтону» (2:5). С другой стороны, «Порту» на предыдущей стадии за счет правила выездного гола неожиданно прошел «Ювентус», потому португальцев тоже не стоит преждевременно недооценивать. Хотя исторически для «Челси» это несложный соперник - из восьми матчей англичане выиграли пять, а проиграли только один раз.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Порту» - «Челси».