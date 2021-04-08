7 апреля в 22:00 в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» принимает «Челси».
В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO. Игра проходит на нейтральном поле в испанской Севилье.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
См. также: стартовые составы команд
Смотрите видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 0:1. Мэйсон Маунт, 32 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:2. Бен Чилуэлл, 85 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Бен Чилвелл (Челси).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Але я не бачу в них того рівня міцності, як в конкурентів, які вийдуть в 1/2
Але я не бачу в них того рівня міцності, як в конкурентів, які вийдуть в 1/2
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.