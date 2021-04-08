Порту
0 : 2
Челси
07.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Порту – Челси – 0:2. Дуэль в Севилье. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов

  • 08.04.2021 00:03
  • 2285 просмотров
  • 1 комментарий
Порту – Челси – 0:2. Дуэль в Севилье. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

7 апреля в 22:00 в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» принимает «Челси».

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO. Игра проходит на нейтральном поле в испанской Севилье.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

См. также: стартовые составы команд

Смотрите видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Мэйсон Маунт, 32 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 0:2. Бен Чилуэлл, 85 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
85' ГОЛ ! Мяч забил Бен Чилвелл (Челси).
32' ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 08.04.2021 00:19
    +2
    Челсі гарний в цьому сезоні.
    Але я не бачу в них того рівня міцності, як в конкурентів, які вийдуть в 1/2
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 08.04.2021 00:19
    +2
    Челсі гарний в цьому сезоні.
    Але я не бачу в них того рівня міцності, як в конкурентів, які вийдуть в 1/2
    Ссылка
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