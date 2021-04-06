В среду, 7 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между португальским «Порту» и английским «Челси». Поединок пройдет на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», который является домашней ареной испанской «Севильи». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

«Порту»

Команда Сержиу Консейсау вышла в плей-офф Лиги чемпионов, заняв второе место в группе с английским «Манчестер Сити», греческим «Олимпиакосом» и французским «Марселем». В матчах с аутсайдерами «драконы» набрали максимальное количество очков, а вот с английским грандом сумели взять лишь один балл. Впрочем, это не помешало португальцам в 1/8 финала пройти грозный «Ювентус».

Подопечных Консейсау хоть и считали явными аутсайдерами, но дома они сенсационно одержали победу со счетом 2:1, а на выезде в ответном матче в овертамах сумели довести поединок до 2:3, и вышли в четвертьфинал благодаря правилу выездного гола. Криштиану Роналду и компания, вероятно, недооценили соперника, и теперь «Челси» постарается не наступить на те же грабли.

«Челси»

У «пенсионеров» под руководством Томаса Тухеля до недавнего времени всё было просто замечательно. Лондонская команда имела беспроигрышную 14-матчевую серию, однако из паузы на матчи национальных сборных «Челси» вышел провально. В минувшую субботу подопечные Тухеля сенсационно с разгромным счетом проиграли «Вест Бромвичу» (2:5), который уже одной ногой в Чемпионшипе.

Пока «Челси» в турнирной таблице четвертый, а потому пока имеет хорошие шансы в следующем сезоне снова выступать в Лиге чемпионов. Тот факт, что «синие» уверенно разобрались в 1/8 финала с мадридским «Атлетико» (1:0, 2:0), заставляет считать английский клуб фаворитом противостояния с «Порту», но думать о полуфинале им рано, и расслабляться, как показал последний матч, нельзя.

И все же «пенсионеры» гораздо надежнее в защите, чем «Ювентус» и вряд ли позволят «драконам» забить себе. Если команда Тухеля и пропустит то, максимум 1 мяч. А потому ставка на поединок очевидна.

История встреч

Всего эти команды провели между собой 8 официальных матчей, и все в Лиге чемпионов. «Челси» выиграл пять раз, один поединок завершился победой «Порту», а еще дважды на табло была зафиксирована ничья.

Ориентировочные составы

«Порту»: Марчесин – Манафа, Пепе, Мбемба, Зайду, Луис Диас, Урибе, Отавио, Корона, Марега, Эванилсон.

«Челси»: Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Канте, Маунт, Алонсо, Зиеш, Вернер, Хаверц.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Челси» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.81 по линии Parimatch.

7 апреля, среда