Томас ТУХЕЛЬ: «Поражение от Вест Бромвича сплотило Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился впечатлениями о выездной победе над «Порту» (2:0) в первом матче 1/4 финала лиги чемпионов.

«Мы вместе одержали много побед, мы потерпели поражение, но теперь мы сумели собраться после этого поражения (2:5 в АПЛ от «Вест Бромвича» — прим. ред.). Оно сплотило нас, повысило доверие друг к другу, и это замечательно.

Это был сложный матч, «Порту» — сильная команда. Во многих моментах нам было нелегко, но мы были готовы — на этой стадии турнира так и бывает. У нас был правильный настрой, и мы добились отличного результата.

Гол Маунта? Я очень рад, что он забил. Это был очень важный гол, гол на выезде, он вывел нас вперед. После этого мы все успокоились. Удар был сложный, но очень точный, и он мгновенно принял верное решение.

Мяч Чилуэлла? Он действовал хладнокровно, обыграл вратаря. Нам было важно забить второй гол на выезде. Наш атакующий ритм немного сбился, но были шансы вынудить соперника ошибиться, и Чилуэлл именно это и сделал, а затем спокойно сыграл в штрафной. Он нечасто забивает, но я очень рад, что мы добились такого результата. Это потрясающий результат, но мы сыграли только один матч, и расслабляться нельзя», — считает Тухель.