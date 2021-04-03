Сенсация тура в АПЛ. Вест Бромвич на выезде разгромил Челси

Стартовый матч 30-го тура АПЛ сразу же принес громкую сенсацию. «Челси» дома неожиданно был разгромлен предпоследней командой чемпионата, «Вест Бромвичем». Команда Томаса Тухеля с 29-й минуте играла в меньшинстве после удаления Тиаго Силвы.

«Челси» - «Вест Бромвич» - 2:5

Голы: 1:0 – 27 Пулишич, 1:1 – 45 Матеус Перейра, 1:2 – 45 Матеус Перейра, 1:3 – 63 Робинсон, 1:4 – 68 Диань, 2:4 – 71 Маунт, 2:5 – 90 Робинсон.

«Челси» – Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Зума, Алонсо, Пулишич (Маунт, 46), Жоржиньо (Хавертц, 72), Зиеш (Кристенсен, 33), Ковачич, Тиаго Силва, Вернер.

«Вест Бромвич» – Джонстон, О`Ши (Иванович, 24; Робинсон, 37), Ферлонг, Таунсенд, Мэйтленд-Найлз, Матеус Перейра, Йокушлу, Аджайи, Филлипс (Ливермор, 89), Бартли, Диань.

Предупреждения: Тиаго Силва (5), Диань (14), Ковачич (66).

Удаление: Тиаго Силва (29).

Благодаря этой победе «Вест Бромвич» набрал 21 очко, но остался на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице АПЛ. У «Челси» 51 балл и четвертое место.