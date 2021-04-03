Сенсация тура в АПЛ. Вест Бромвич на выезде разгромил Челси

Аутсайдер забил пять голов команде Томаса Тухеля

  • 03.04.2021 16:39
  • 921 просмотр
  • 2 комментария
Сенсация тура в АПЛ. Вест Бромвич на выезде разгромил Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стартовый матч 30-го тура АПЛ сразу же принес громкую сенсацию. «Челси» дома неожиданно был разгромлен предпоследней командой чемпионата, «Вест Бромвичем». Команда Томаса Тухеля с 29-й минуте играла в меньшинстве после удаления Тиаго Силвы.

«Челси» - «Вест Бромвич» - 2:5
Голы: 1:0 – 27 Пулишич, 1:1 – 45 Матеус Перейра, 1:2 – 45 Матеус Перейра, 1:3 – 63 Робинсон, 1:4 – 68 Диань, 2:4 – 71 Маунт, 2:5 – 90 Робинсон.

«Челси» – Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Зума, Алонсо, Пулишич (Маунт, 46), Жоржиньо (Хавертц, 72), Зиеш (Кристенсен, 33), Ковачич, Тиаго Силва, Вернер.

«Вест Бромвич» – Джонстон, О`Ши (Иванович, 24; Робинсон, 37), Ферлонг, Таунсенд, Мэйтленд-Найлз, Матеус Перейра, Йокушлу, Аджайи, Филлипс (Ливермор, 89), Бартли, Диань.

Предупреждения: Тиаго Силва (5), Диань (14), Ковачич (66).

Удаление: Тиаго Силва (29).

Благодаря этой победе «Вест Бромвич» набрал 21 очко, но остался на предпоследнем, 19-м месте в турнирной таблице АПЛ. У «Челси» 51 балл и четвертое место.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 03.04.2021 17:36
    0
    Вот кто-то сорвал куш!!!
    Ссылка
    Mar
      Mar, 03.04.2021 17:22
    -1
    Фига себе, дрозды на веточке боярышника.
    Оно им надо? Всё равно ж вылетят.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 03.04.2021 17:36
    0
    Вот кто-то сорвал куш!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности