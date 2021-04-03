30-й тур
Челси
2 : 5
Вест Бромвич
03.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Реакция Тухеля на крупное поражение Челси

Наставник «Челси» взял всю ответственность на себя

  • 03.04.2021 19:05
  • 2420 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Реакция Тухеля на крупное поражение Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

В матче 30-го тура чемпионата Англии «Челси» на своем стадионе неожиданно уступил «Вест Бромвичу» – 2:5.

Это поражение стало первым для лондонцев под руководством Томаса Тухеля.

Вашему вниманию запись пресс-конференции наставника «Челси»  после крупного поражения.
 

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Каллум Робинсон (Вест Бромвич).
71' ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
68' ГОЛ ! Мяч забил Мбайе Дианье (Вест Бромвич).
63' ГОЛ ! Мяч забил Каллум Робинсон (Вест Бромвич).
45' ГОЛ ! Мяч забил Матеус Перейра (Вест Бромвич).
45' ГОЛ ! Мяч забил Матеус Перейра (Вест Бромвич).
29' Тиаго Сильва (Челси) получает красную карточку.
27' ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Челси).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    odiniznashih
      odiniznashih, 03.04.2021 19:41
    0
    Чей Тухля?
    Ссылка
    odiniznashih
      odiniznashih, 03.04.2021 19:41
    0
    Чей Тухля?
    Ссылка
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