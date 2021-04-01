В субботу, 3-го апреля, в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в рамках матча 30-го тура английской Премьер-лиги местный «Челси» примет «Вест Бромвич». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

Матчи после возвращения футболистов из национальных сборных всегда непредсказуемы. Неизвестно в каком состоянии находится команда, и в какой форме те или иные игроки. Несмотря на это, «Челси», конечно, является явным фаворитом противостояния и должен побеждать в этой игре.

«Челси»

Лондонцы набрали отличный ход. «Аристократы» последние 15 матчей во всех турнирах не знают, что такое поражение. После прихода в команду Томаса Тухеля изменилась и игра команды, и результаты. В итоге «Челси» уже поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В активе команды из столицы Англии 51 очко. Она на шесть очков отстает от второго «Манчестер Юнайтед» и на два пункта опережает «Вест Хэм». Борьба за попадание в зону Лиги чемпионов, что и является целью «синих», еще впереди.

Также «Челси» продолжает борьбу в Лиге чемпионов и Кубке Англии. В самом престижном клубном турнире Старого Света «аристократы» уже прошли мадридский «Атлетико» и теперь в четвертьфинале сыграют против португальского «Порту». У лондонцев есть отличная возможность пробиться в полуфинал, а там уже и до титула рукой подать. А вот в Кубке Англии «Челси» уже в 1/2 финала. Там им предстоит встреча с «Манчестер Сити».

Из проблем c составом отметим травму форварда Тэмми Абрахама. Также под вопросом участие во встрече Жоржиньо, Нголо Канте, Тьяго Силвы и Каллума Хадсона-Одои.

«Вест Бромвич»

Команда Сэма Эллардайса ведет борьбу за выживание. Пока безуспешно. В настоящий момент на счету «дроздов» 18 очков и предпоследнее, девятнадцатое место. Команда отстает от спасительной зоны на десять очков. Спастись «Вест Бромвичу» будет очень сложно. Если «Альбион» хочет остаться в Премьер-лиге и на следующий сезон, то начинать побеждать нужно уже сейчас, поскольку позже будет поздно.

Последний раз «Вест Бромвич» побеждал еще 27 февраля в матче 26-го тура против «Брайтона». После этого «дрозды» минимально уступили «Эвертону» и «Кристал Пэласу», а также сыграли вничью с «Ньюкаслом». Что касается других турниров, то из них подопечные Эллардайса уже давно вылетели.

История встреч

Оппоненты провели между собой 139 матчей, из которых 60 завершились победами «Челси». 43 встречи выиграл «Вест Бромвич» и еще 36 игр завершились вничью.

В первом круге соперники сыграли вничью 3:3. При этом, первый тайм завершился со счетом 3:0 в пользу «Вест Брома», но во второй половине встречи «Челси» удалось переломить ход игры и сравнять счет.

Ориентировочные составы:

«Челси»: Аррисабалага, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Аспиликуэта, Чилуэлл, Ковачич, Хадсон-Одои, Зиеш, Хаверц, Маунт.

«Вест Бромвич»: Джонстон, Таунсенд, Бартли, О’Ши, Ферлонг, Йокушлу, Филлипс, Галлахер, Перейра, Мэйтленд-Найлс, Диане.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится победой хозяев поля, а потому нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.23 по линии Parimatch.

3 апреля, суббота