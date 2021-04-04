В поединке 30 тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» на выезде сенсационно разгромил «Челси» со счетом 5:2.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Каллум Робинсон (Вест Бромвич).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Мэйсон Маунт (Челси).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Мбайе Дианье (Вест Бромвич).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Каллум Робинсон (Вест Бромвич).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Перейра (Вест Бромвич).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Перейра (Вест Бромвич).
|29'
|Тиаго Сильва (Челси) получает красную карточку.
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Челси).
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Источник — YouTube
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