Челси пропустил гол в компенсированное время, но вышел в полуфинал

Отчет о матче читайте немного позже …
Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч
Челси - Порту - 0:1 (первый матч - 2:0)
Тареми (90+3)
Сержиу Оливейра (46), Корона (74), Пепе (82), Тареми (90+4)
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чиллуэлл, Маунт (Зийеш, 86), Хаверц (Жиру, 90+2), Пулишич
«Порту»: Марчесин, Манафа (Нану, 75), Мбемба, Пепе, Зайду, Груйич (Тареми, 63), Урибе, Сержиу Оливейра (Фабио Виейра, 84), Корона (Луис Диас, 75), Отавио, Марега (Эванилсон, 75)
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания)
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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