Челси
0 : 1
Порту
13.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Челси пропустил гол в компенсированное время, но вышел в полуфинал

Потрясающий по красоте гол Тареми не спас Порту от вылета из Лиги чемпионов

  • 13.04.2021 23:58
  • 602 просмотра
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Челси пропустил гол в компенсированное время, но вышел в полуфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче читайте немного позже …

Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Ответный матч 

Челси - Порту - 0:1 (первый матч - 2:0)

 Тареми (90+3)

 Сержиу Оливейра (46), Корона (74), Пепе (82), Тареми (90+4)

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Тьяго Силва, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Канте, Чиллуэлл, Маунт (Зийеш, 86), Хаверц (Жиру, 90+2), Пулишич

«Порту»: Марчесин, Манафа (Нану, 75), Мбемба, Пепе, Зайду, Груйич (Тареми, 63), Урибе, Сержиу Оливейра (Фабио Виейра, 84), Корона (Луис Диас, 75), Отавио, Марега (Эванилсон, 75)

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Стадион: «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания)

ЧЕЛСИ - ПОРТУ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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